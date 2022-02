Nuevos plantones quijotescos frente a la neutralidad del gigante Spotify

El trío de cantautores country que surgieron a finales de los años 60, Crosby, Stills and Nash, se ha unido a su camarada y excompañero de banda Neil Young en su quijotesca cruzada contra el gigante del streaming Spotify. David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash han pedido la retirada de sus canciones de la plataforma, como ya lo hizo Young el pasado 27 de enero.

Los tres artistas han emitido un comunicado conjunto para unirse en esta causa, a pesar de que tuvieron una amarga disolución en 2015. El motivo es, como en el caso de Neil Young, el pulso contra Spotify para que la empresa retire el pódcast de producción propia The Joe Rogan Experience, que está en la lista de los más más escuchados según Spotify y que difunde informaciones no contrastadas y opiniones controvertidas al respecto de la pandemia.

El cómico británico Stewart Lee se ha sumado al boicot, solicitando el borrado de sus monólogos de la plataforma, aunque por ahora siguen disponibles. "Soy plenamente consciente de que esto no supondrá ninguna diferencia económica para Spotify", ha dicho el humorista en un comunicado, "pero durante demasiado tiempo las plataformas de internet han sido capaces de difundir mentiras con impunidad, libres de los controles y equilibrios que rigen a los editores y emisoras tradicionales, y sus esfuerzos para corregir esto aún no son suficientes. Tal vez los artistas grandes y pequeños puedan unirse para hacer algo para cambiar esto donde los hombres de negocios no lo harán".

La cantante canadiense de folk Joni Mitchell, cuya carrera también se inició en los años 60, siguió la estela de su compañero generacional Neil Young y denegó el permiso para que su repertorio pudiera ser reproducido en Spotify. La homogeneidad del grupo de músicos en pie de guerra con la plataforma se ha roto con alguien más joven, la cantante de soul India Arie, que expresamente ha declarado que le molesta el uso del "lenguaje y la raza" que hace Rogan en su programa. Y con el cantautor británico Lloyd Cole: "Cuando eligen a las alimañas por encima de la música debemos rechazarlo", publicó.

Al asomar esta polémica, Joe Rogan se ha disculpado ante Spotify y ha prometido "mejorar". La respuesta de la compañía sueca ha sido la de mantener la equidistancia y la neutralidad, sin que ello le haya pasado factura financieramente.

El anunció de Neil Young provocó una caída del 7% en el precio de las acciones, para luego recuperar un 12% al asegurar la compañía que no eleminaría los contenidos de Joe Rogan.