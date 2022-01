Neil Young cumple su promesa de irse de Spotify dejando un disco y dos sencillos

La música de Neil Young ha sido eliminada de Spotify. El cantante canadiense exigió salir de la plataforma si esta no dejaba de emitir el popular podcast negacionista de Joe Rogan, que difunde falsedades sobre la COVID-19 y de las vacunas contra el virus. Así lo anunció la semana pasada el propio artista a través de un mensaje en su página web y lo ha confirmado un portavoz de la compañía a varios medios estadounidenses.

Este jueves, la página de autor de Neil Young ha sufrido una criba de la que se han salvado únicamente el álbum Paris 1989 y los sencillos Neil Young en el festival Live Aid y Campfire, la banda sonora de la película de acción de Will Smith, Bright. En la lista This is Neil Young, que hasta hace unas horas componían más de una treintena de canciones, ahora tiene seis.

"Spotify se ha convertido en el hogar de peligrosa desinformación sobre la COVID. Mentiras vendidas por dinero", ha denunciado Young, que ha animado a otros músicos a distanciarse de la plataforma.

El autor de Harvest había lanzado esta semana un ultimátum, exigiendo la retirada de su música si Spotify seguía emitiendo The Joe Rogan Experience, el que está considerado como el podcast más popular de Estados Unidos. "Quiero que hagáis saber inmediatamente HOY a Spotify que quiero toda mi música fuera de su plataforma. Pueden tener a Rogan o a Young. No a los dos", dijo el veterano cantante canadiense en una carta remitida a su equipo de managers y a su compañía discográfica (Warner) y recogida por la revista Rolling Stone.

Un portavoz de Spotify ha confirmado a varios medios estadounidenses que la compañía está en proceso de eliminar las canciones de Young de su servicio. "Lamentamos la decisión de Neil de retirar su música de Spotify, pero esperamos poder darle la bienvenida de vuelta pronto", ha dicho el portavoz a The Wall Street Journal y The Hollywood Reporter. La empresa ha defendido que tiene la responsabilidad de encontrar un equilibrio entre "la seguridad de los oyentes y la libertad de los creadores" y ha argumentado que desde el inicio de la pandemia ha retirado más de 20.000 episodios de podcasts relacionados con la COVID-19 en cumplimiento de sus normas de contenido.

En su mensaje de este miércoles, Young ha agradecido a su compañía discográfica (Warner) por apoyar su decisión a pesar de las importantes pérdidas económicas que le supondrá, ya que Spotify representa el 60% de los ingresos por streaming que genera su catálogo, según el artista.

The Joe Rogan Experience incluye un episodio en el que entrevista al doctor Robert Malone, suspendido en Twitter por difundir información falsa sobre el covid-19 y comparar las políticas públicas contra la pandemia con el Holocausto.

Una carta firmada por 270 médicos y científicos estadounidenses advertía hace unas semanas a Spotify de que estaba permitiendo la difusión de teorías que dañan la confianza pública en la investigación científica y en las recomendaciones sanitarias. En el escrito también se remarca que el programa del ex deportista Joe Rogan, que fue fichado en exclusiva por Spotify en 2020 por 100 millones de dólares, tiene una audiencia de once millones de oyentes por episodio, con una edad media de 24 años.

Este grupo de científicos añade que precisamente en el rango de 12 a 34 años hay 12 veces más posibilidades de ser hospitalizado por covid si no se está inmunizado, según datos del Estado de Washington.