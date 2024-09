Radiohead vuelve al local de ensayo

Después de varios años de inactividad, la banda británica Radiohead ha vuelto al local de ensayo para tocar algunos de sus viejos temas. Así lo hacía saber recientemente Colin Greenwood, el bajista del grupo, durante una entrevista con motivo del festival de literatura y arte Hay Festival Querétaro de México.

Greenwood ha apuntado que el grupo se juntó hace un par de meses en Londres para ensayar algunas de sus viejas canciones. Una vuelta al estudio que ha tenido lugar ocho años después del lanzamiento de su último álbum, A Moon Shaped Pool, y que ha despertado los rumores sobre la posible puesta en marcha de nuevos proyectos musicales.

“Ensayamos hace un par de meses en Londres, solo para tocar algunas canciones antiguas. Fue muy divertido, nos lo pasamos muy bien”, ha detallado Greenwood en la entrevista por videollamada del pasado domingo, enmarcada en el festival literario.

Si bien en este anuncio no se especifica la vuelta a los escenarios o el lanzamiento de un nuevo álbum, la noticia ha servido lo suficiente como para despertar una oleada de especulaciones en redes sociales sobre el motivo de esta nueva reunión de una de las bandas más influyentes de las tres últimas décadas.

Mientras se gestan los rumores sobre la posible vuelta a los escenarios de Radiohead, lo que sí es un hecho es el proyecto paralelo de los también miembros de la banda Thom Yorke y Jonny Greenwood, de nombr The Smile. Un grupo que comenzó a trabajar durante el confinamiento por la COVID y que ha sido fuertemente influenciado por la esencia de Radiohead, puesto que también comparten productor musical.

El anuncio de la vuelta a los ensayos de Radiohead ha llegado a la vez que la promoción del nuevo libro fotográfico de Colin Greenwood, How To Disappear: A Photographic Portrait Of Radiohead. Un libro que se ha inspirado para su título en la canción How To Disappear Completely, un tema del año 2000 que aborda el deseo de la banda de mantenerse lejos del ojo público.

Este libro, que será publicado el 15 de octubre, ilustra un relato completo sobre la experiencia del bajista en la banda junto a una colección de fotografías que nunca antes han visto la luz. Una auténtica radiografía del grupo que aporta una valiosa historia visual de una de las bandas de rock más influyentes de los últimos años.