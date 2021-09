'Respect', de Aretha Franklin, es la nueva mejor canción de la historia para la revista Rolling Stone

Respect, de Aretha Franklin, encabeza la nueva lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos elaborada por la influyente revista musical Rolling Stone, posición en la que reemplaza a Bob Dylan con el tema Like a Rolling Stone . Es la primera vez en 17 años que la popular publicación especializada en música actualiza este listado, en el que se han producido varios cambios.

Los cinco primeros lugares los completan Fight the Power, de Public Enemy, en segunda posición; A Change is Gonna Come, de Sam Cooke, en el número tres; el mencionado éxito de Dylan, en el cuarto puesto; y Smells Like Teen Spirit de Nirvana en el número cinco. La lista ha sido elaborada tras una encuesta a más de 250 artistas, periodistas y figuras de la industria musical que determinaron las 500 elegidas entre más de 4.000 canciones.

Entre las primeras cincuenta figuran clásicos de The Beatles, Stevie Wonder y The Kinks, pero también aparecen nuevos artistas como Kendrik Lamar, Lorde o Kanye West. La primera canción de un intérprete latino es Gasolina, del puertorriqueño Daddy Yankee, en el puesto 50. En este nuevo listado, con mayores temas de estilos como hip-hop, reggae, country y pop latino, aparecen 254 canciones que no estaban presentes hace casi dos décadas como reflejo de la evolución de la música popular y la irrupción de nuevos géneros.