ABBA vuelve 35 años después para grabar nuevas canciones

Habían quedado relegado a los karaokes o la efemérides, hasta ahora. El legendario grupo musical sueco ABBA, integrado por Benny Andersson, Frida Lyngstad, Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog, anuncia su vuelta tras 35 años separados.

"Los cuatro creímos que, después de 35 años, sería divertido unir fuerzas otra vez e ir al estudio de grabación. Así que lo hicimos. Y fue como si el tiempo se hubiera detenido y solo hubiéramos estado en unas cortas vacaciones. ¡Una experiencia extremadamente alegre!", dice el grupo en un comunicado conjunto publicado en su cuenta oficial de Instagram.

El resultado de su unión ha dado como fruto dos canciones nuevas, una de ella titulada I Still Have Faith in You (Todavía tengo fe en ti) que se estrenará en diciembre en un programa de televisión retransmitido por la BBC y la NBC. Con respecto al tono de las nuevas pistas, la formación apunta que "el sonido será familiar, pero también moderno".

Según informa Independent, Gorel Hanser, mánager del grupo, se negó a confirmar la fecha de lanzamiento y el título de la segunda canción. Además, descartó la posibilidad de una nueva gira de ABBA: "No, no se puede esperar que unan fuerzas en el escenario nuevamente. No harán eso".

Sin embargo, el medio británico recoge las declaraciones del cantante Bjorn Ulvaeus, de 72 años, que reveló cómo les estaban fotografiando para representarlos de forma digital en una gira prevista para 2019 o 2020. "Nos fotografiaron desde todos los ángulos posibles, nos hicieron hacer una mueca delante de las cámaras, nos pintaron los puntos en la cara, nos midieron la cabeza", señaló el artista.

Después de canciones como Gimme! Gimme! Gimme!, Waterloo, Mamma Mia o Chiquitita, caracterizadas por sus letras simples y ritmo pegadizo, la formación nacida en 1972 se ha convertido en todo un referente musical que ha llegado a conseguir unas ventas estimadas de más de 350 millones de euros. Una trayectoria llena de éxitos que, por lo que parece, todavía no ha acabado.