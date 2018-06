Pedro Sánchez recupera el Ministerio de Cultura que el PP eliminó en 2011

El Ejecutivo de Pedro Sánchez contará finalmente con una cartera exclusiva para la Cultura, según han confirmado fuentes socialistas a eldiario.es.

La última ministra de Cultura de un Gobierno socialista fue Ángeles González-Sinde. Ocupó la cartera hasta 2011, cuando el PP ganó las elecciones. Aquella fue la última vez que hubo también un ministerio exclusivo para la Cultura, ya que en los diferentes gobiernos de Mariano Rajoy, las artes sólo han tenido cabida como parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con una secretaría de Estado.

Los socialistas habían prometido recuperar el Ministerio desde las elecciones de 2015. Una cartera desgajada de Educación que serviría para gestionar las promesas que han hecho desde entonces.

De momento se desconoce quién ocupará el cargo de ministra o ministro.

Los retos del Ministerio de Cultura

No son pocos los retos que tienen los socialistas por delante. Los populares, ya fuera con José Ignacio Wert e Íñigo Méndez de Vigo como ministros y José María Lasalle y Fernando Benzo como secretarios de Estado, no mostraron particular interés en esta cartera. De herencia dejan las consecuencias del IVA cultural, los recortes en el cine, el endurecimiento de las leyes de propiedad intelectual...

Ante esto, el PSOE tendrá que tratar de cumplir algunas de sus promesas como la Ley de Mecenazgo o tratar de aplicar el IVA hiperreducido del 4% a la cultura.

También prometieron en 2016 derogar la Ley de Propiedad Intelectual, que por otra parte, no debe traer demasiados buenos recuerdos a los socialistas. Con González Sinde se creó tal polémica que acabó dimitiendo Álex de la Iglesia como presidente de la Academia de Cine.

Otro asunto de importancia será el Estatuto del Artista con el fin de regular la situación laboral de muchos de los trabajadores de la cultura. Desde la Unión de Actores se ha pedido insistentemente en los últimos tiempos que cambie la regulación y que las rentas obtenidas por derechos de autor pasen a ser rendimientos derivados de la propiedad intelectual, lo que, según ellos, solucionaría los problemas de incompatibilidad con el cobro de pensiones. Además, también ven necesario un sistema específico en la seguridad social .