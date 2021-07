Puru Remangu, cultura feminista y en asturiano que traspasa fronteras

En asturiano, 'remangu' significa determinación, fuerza, poderío. Y eso es precisamente lo que le sobra a Enar Areces, creadora del proyecto cultural y creativo Puru Remangu, que trabaja sobre la identidad asturiana y el feminismo. Empezó como una marca de camisetas y otros productos con mensajes feministas en lengua asturiana que fue creciendo poco a poco hasta convertirse en un medio para impulsar iniciativas que cuentan las historias de esas mujeres que se enfrentan a la vida con arrojo. Las que lo han hecho en el pasado abriendo camino para las siguientes generaciones y las que lo llevan a cabo ahora gracias a esas predecesoras. Con esfuerzo y sin rendirse en el camino.

"Una mujer que tenía remangu era una mujer que limpiaba muy bien, que atendía la casa, que fregaba y barría con mucho arte. Y nosotros, desde Puru Remangu, queremos darle una vuelta para que se asocie con ser lo que tú quieras ser, con que si tienes remangu tienes mucha fuerza", explica Enar Areces a elDiario.es a través de videollamada. "Es más que una marca de ropa, es una seña de identidad", afirma.

Detrás del proyecto están ella, que se encarga de la parte creativa, y su pareja Xicu, que es el encargado de llevar la parte más administrativa. Después de unos once años fuera de su tierra, volvieron un mes antes de que comenzase la pandemia y se asentaron en Gijón. "Cuando todavía estaba en Madrid lancé una preventa de camisetas, pero por aquel entonces no tenía ni web. Además, yo trabajaba en una agencia de publicidad muchas horas al día y tampoco tenía la energía para crear una marca. Sabía hacerlo porque es mi trabajo, pero solo iba haciendo un post en redes sociales cada dos meses y vendía alguna camiseta", comenta Areces.

Actualmente, tienen más de 15.000 seguidores en Instagram y de las ventas sacan dinero para vivir y para hacer cosas como el libro Güeli (abuela en asturiano), que salió las pasadas navidades. Empezó como una acción en dicha plataforma bajo el lema #30diesconremangu, en la que los seguidores podían mandar una foto de su abuela con un texto en asturiano que contase su biografía.

Las 35 historias que recibieron se recopilaron en un volumen autoeditado del que se imprimieron 500 copias, que se acabaron en dos semanas. La entrevistada relata que: "Tuvimos que llamar a la imprenta porque necesitábamos otras 500. Faltaba una semana para Nochebuena y teníamos que tener libros sí o sí. Y a finales de enero hicimos otros 500, ya vamos por la tercera edición".

La maquetación corrió a cargo de Enar Areces, pero con ella también estaban Miguel Sánchez, que hizo la traducción al asturiano; Xicu, que se encargó de la parte de editar, de corregir y repasar para que no hubiese errores y Marta Taboada, que fue la autora de la portada. Ella también creó el logo de Puru Remangu, que simboliza una 'raposa' (zorra). "Nos reunimos en el piso de Madrid para merendar. Trabajábamos juntas en una agencia de publicidad, ella de directora de arte y yo de copy. Necesitaba su ayuda porque yo no sé ilustrar y quería algo que tuviese que ver con Asturias y con fuerza. De repente se me ocurrió una raposa: es un animal del Norte y tiene picardía, es inteligente, poderosa. Y el primer boceto que hizo fue el que se quedó", comenta.

Después del libro, vino el corto documental Emburriando (empujando, embistiendo), sobre el equipo de roller derby femenino La Güestia. "Quiero visibilizar el remangu en otros ámbitos y me pareció que en el deporte queda perfectamente reflejado con La Güestia, porque compartimos todos los valores que yo intento reflejar en Puru Remangu", declara Enar Areces. "Después de Güeli quería probar con otro formato. Pensando en el tirón que tenemos en redes sociales, pensé que estaría bien tener contenido audiovisual porque hasta el momento no habíamos hecho nada de vídeo. Les mandé un mensaje diciéndoles que quería hacer algo con ellas y fue muy, muy fácil trabajar juntas. Ellas me pasaron todo lo que querían contar e hicimos juntas el guion, con una organización que daba gusto. No sé si es porque son mujeres, aunque tengo la teoría de que con mujeres se trabaja mucho mejor", afirma riéndose.

En relación con estas obras culturales, matiza que le parece muy importante "dejar claro que toda la gente que colaboró en el libro y en el documental grabando o haciendo fotos cobró lo que les correspondía. Eso lo pago yo, porque hasta el momento no tenemos ninguna subvención, ni ayudas de cultura y del dinero que sacamos podría llevarme más al bolsillo, pero me parece importante que paguemos a toda la gente con la que trabajamos. Al igual que yo me considero profesional, los otros también lo son".

Hace poco también han hecho una colaboración con la ilustradora María Ortiz, en esta ocasión un trabajo de merchandising para la Oficina de Turismo de Gijón. "Me contactaron porque querían hacer algo con una marca local y querían que fuésemos nosotros. Yo sabía lo que deseaba reflejar pero no sé hacer de todo, así que junto a María pensamos en personajes y posibilidades. Aunque vivo en Gijón soy de El Entrego, así que tuve que buscar historias de la ciudad, porque había algunas que no conocía. Lo aprobaron y salió hace unas tres semanas", dice.

Feminismo astur más allá de las fronteras

Hace poco más de un mes, Ione Belarra, actual Secretaria General de Podemos y Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, llamó la atención de los medios al salir vistiendo una de las camisetas de Puru Remangu con el lema: "Fañagüeta. Amasuela, raxa, peseta, castaña, páxara, clica, regaña, ñal". Todas sinónimos de vulva. Fue un regalo de Alba González, asesora de Igualdad en el Congreso, que la llevaba puesta en un acto al que acudieron en Avilés.

Enar Areces explica que: "Alba me escribió para decirme que me iba a hacer un pedido en la web que iba a ser para el Ministerio, porque a Ione Belarra le gustaba la camiseta. No pensé que iba a ir más allá, que no iba a salir en ningún sitio". La propia Belarra puso un post en su cuenta de Instagram vistiéndola y explicando la historia en un texto que termina con: "Asturianu&Feminista".

Ante la pregunta de si se consideran un referente del feminismo asturiano, Areces se muestra prudente: "Cuando me lo dicen me da mucho respeto. Porque los que tienen que ser referentes son los colectivos feministas. Un proyecto como Puru Remangu también, pero aquí la voz cantante los colectivos feministas y sociales. Nuestro papel es empujar y estar ahí, ser un poco la marca cómplice". Aún así, venden muchos productos fuera de la comunidad. "Casi diría que la mitad se vende en Asturias y la mitad para otros sitios. Son muchos asturianos que están fuera pero otros, por los nombres y los apellidos, no. Hay muchos gallegos, gente de León o vascos".

El tema de la lengua no resulta un problema. "Al principio se nos conocía como un proyecto solo en asturiano. Pero ahora cada vez más, el asturiano es simplemente normal, una lengua vehicular que utilizamos para transmitir esto y aquello", asegura. Gracias a esa labor de normalización de la lengua ganó la edición XXXVI del Premiu Andrés Solar que concede la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA).

En la cabeza de Enar Areces siempre se está gestando alguna idea. "Me gustaría seguir haciendo estos vídeos visibilizando el remangu como el que hicimos con el deporte, hacer algo con mujeres que vivan en los pueblos. Y de cara a Navidad hay otro proyecto colaborativo del que todavía no puedo contar nada, pero que tiene que ver con el sexo o más bien con la sexología". En el futuro también le gustaría "crear talleres, conciertos, festivales, montar cosas pero haya más gente implicada. Seguir manteniendo la marca, pero cada vez hacer más cosas relacionadas con la cultura y siempre relacionado con la identidad, las mujeres, el remangu. Este paraguas es muy amplio y caben muchas cosas".