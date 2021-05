El Radio City Music Hall reabrirá con la clausura del Festival de Tribeca

Nueva York, 17 may (EFE).- El icónico Radio City Music Hall de Nueva York reabrirá al 100 % de su capacidad tras más de un año de cierre para celebrar la noche de clausura del Festival de Cine de Tribeca, que este junio celebrará su 20 aniversario.

La novedad ha sido anunciada por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que está coordinando una rápida reapertura del estado, eliminando la necesidad del uso de la mascarilla en los espacios exteriores y la gran mayoría de los espacios interiores para todos aquellos que estén vacunados, en concordancia con las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés).

"Este año el Festival de Tribeca ofrecerá nuevas y excitantes formas para que los neoyorquinos y sus visitantes vean las mejores películas del año y disfrutar de muchos eventos y experiencias, que culminarán en un público completamente vacunado y el histórico Radio City Music Hall al 100 % de su capacidad", ha manifestado Cuomo en una rueda de prensa.

"Este es un enorme paso en la reapertura de nuestro estado y nuestra nación que comunicará al resto del mundo que Nueva York ha vuelto y está mejor que nunca", ha añadido.

Aunque todavía no se ha anunciado qué largometraje cerrará el certamen el 19 de junio, sí que se dieron más detalles sobre la primera noche del festival, que se celebrará el próximo 9 de junio con el estreno mundial de la versión cinematográfica del musical "In The Heights", de Lin-Manuel Miranda.

Además de verse en el "United Palace" de Washington Heights, en el norte de Manhattan, la cinta se proyectará de manera simultánea en el nuevo espacio público Pier 76, situado sobre el río Hudson, cuya inauguración coincidirá con ese evento cinematográfico.

Algunas de las películas de la muestra de cine, que dice ser la primera que se celebra en Norteamérica desde el inicio de la pandemia, podrán verse de manera gratuita en un total de ocho lugares distribuidos por los cinco distritos de Nueva York.

"Tribeca se organizó para juntar a la gente, y ese es nuestro objetivo este año también, conectar a comunidades a través de los cinco distritos y compartir nuestra experiencia del festival de manera segura, a la vez que apoyamos a los negocios locales", ha apuntado la cofundadora y directora ejecutiva del certamen, Jane Rosenthal.

El Festival de Cine de Tribeca, concebido para tratar de recuperar la actividad en uno de los barrios neoyorquinos más afectados por los atentados del 11S, se celebró en 2020 con retraso y de manera virtual.

Otros importantes festivales, como el de Sundance y Toronto, se han celebrado en su mayor parte de forma virtual, mientras que Cannes ya anunció que tendrá lugar de manera presencial el próximo julio.