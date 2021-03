"Raphaëlle", la experiencia de una mujer trans en las Naves del Español

Madrid, 15 mar (EFE).- "Raphaëlle" llega a los escenarios de la mano de la compañía La Conquesta del Pol Sud. Un espectáculo centrado en el recorrido vital de una joven transexual que cierra una trilogía sobre mujer, identidad e historia.

La obra está basada en una experiencia real de cambio de género y se podrá ver del 17 al 21 de marzo en las Naves del Español en Matadero, Madrid. Está dirigida por Fernández Guia, creador del montaje junto a Eugenio Szwarcer y la propia protagonista Raphaëlle Pérez.

En escena no hay actores, solo el personaje principal de la historia, que la cuenta en primera persona y acerca al espectador su lucha por la autoafirmación y la búsqueda de identidad.

Raphaëlle Pérez es una joven de 23 años nacida en Perpignan. Su recorrido está marcado por el hecho de que nació como chico, con un cuerpo y una identidad aparentemente masculinas. Su nombre era Raphaël.

Su proceso de transición de género comenzó en Barcelona, hace dos años. Ahora vive en esta ciudad donde está asumiendo, día a día, su vida como mujer, detalla el teatro en una nota.

Su adolescencia no fue fácil. Como chico siempre sintió que era diferente, que no encajaba, que las relaciones con sus compañeros de escuela eran difíciles.

Desde el principio, su vocación fue el diseño de moda y es admitida en la École Supérieure des Arts Appliqués Duperré de París. Al final de sus estudios, viaja a Barcelona donde estudia en la escuela oficial de artes y oficios Massana.

"Su experiencia es común a la de muchas chicas y chicos trans. Se trata de una experiencia que aún se encuentra en proceso, en continua metamorfosis física y psíquica. Un proceso con importantes decisiones que tomar", añade la nota.

Después de los espectáculos Nadia (2014) y Claudia (2016), Raphaëlle es el tercer montaje de la compañía La Conquesta del Pol Sud sobre la trilogía mujer, historia e identidad. Tres documentales escénicos centrados en la relación entre la experiencia individual de tres mujeres y la historia colectiva.

"A pesar de haber nacido en uno de los países líderes en Europa, Francia, la vida de Raphaëlle no ha sido, no es y, tal vez, no será nada fácil. Su valentía y sus aspiraciones y decepciones nos interpelan directamente", señalan desde la compañía.

Raphaëlle es un montaje en el que la mirada se constituye como elemento central. "La mirada que te provoca, la mirada que te cuestiona, la mirada que te juzga. Las miradas que cruzamos con nuestros semejantes conllevan casi siempre un juicio, aunque sea involuntario", concluye.