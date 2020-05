El Ayuntamiento de València se expone a indemnizaciones si los tribunales vuelven a declarar nula la ZAL del Puerto

La asociación Per l'Horta ha denunciado que la decisión del Ayuntamiento de València de seguir adelante con la ejecución de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto en la huerta de la Punta resulta temeraria y atenta contra el interés público y la seguridad jurídica del proceso puesto que el Plan Especial de la ZAL ha sido anulado en diferentes instancias judiciales, entre ellas el Tribunal Supremo y está pendiente de resolución de una nueva demanda.

Como informó eldiario.es, el pasado jueves, 30 de abril, el Ayuntamiento de Valencia dio el visto bueno al "Proyecto de medidas correctoras para la recepción municipal de la Zona de actividades Logísticas (ZAL) del puerto de Valencia".

Su aprobación supone el pistoletazo de salida definitivo para la licitación, adjudicación y ejecución de las obras de reparación de la ZAL, que posibilitará la recepción municipal de la actuación.

El plan urbanístico se encuentra inmerso en un nuevo proceso judicial tras el recurso contencioso administrativo puesto por la mencionada entidad.

La demanda fue interpuesta hace casi un año y en ella se cuestiona la legalidad de la aprobación autonómica del plan urbanístico de la ZAL del Puerto de València, una operación que supuso la reclasificación de más de 700.000 metros cuadrados de suelo de especial protección agrícola y que ya fue dos veces anulada por sendas decisiones judiciales.

La primera por sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2009 y la segunda por el propio TSJ en su sentencia de 13 de marzo de 2013, confirmada de nuevo por el Tribunal Supremo por Sentencia de 25 de mayo de 2015.

El colectivo ciudadano vincula estas actuaciones en la ZAL con "el empecinamiento de la Autoridad Portuaria y especialmente de su presidente, Aurelio Martínez, para imponer su particular criterio favorable a una extravagante macroampliación del Puerto de València, contra el criterio de numerosos expertos, organizaciones sociales y colectivos ciudadanos organizados alrededor de la Comissió Ciutat-Port, abriendo una vía que avanza peligrosamente en una política de hechos consumados".

Según el jurista y también miembro de Per l'Horta, Antonio Montiel, "si el Tribunal Superior de Justicia confirma la ilegalidad del Plan Especial de la ZAL, tal como ya ha declarado en dos ocasiones el Tribunal Supremo, no solo será imposible para el Puerto cumplir con los compromisos contraídos con las empresas adjudicatarias de parcelas sino que el Ayuntamiento de València habría otorgado una licencia imposible de ejecutar para estar el suelo de la ZAL dentro de la natural y única clasificación que siempre tuvo, la de No Urbanizble de Especial Protección Agrícola".

Per l'Horta confía en una resolución judicial favorable a la anulación del Plan Especial de la ZAL, lo cual podría comportar el abono de indemnizaciones por parte de la Autoridad Portuaria y ahora también del Ayuntamiento como autor de la licencia de reurbanización al incurrir en una posible responsabilidad patrimonial por los costes de las obras autorizadas.

La entidad insiste rn reivindicar que los terrenos vacantes que integran la que califica de "ZAL fantasma" sirvan como elemento de conexión verde entre el parque natural del río Turia y el parque natural de la Albufera, reforzando la función ambiental y patrimonial de estos enclaves, así como a defender un gran acuerdo entre las autoridades competentes y la sociedad civil para la recuperación para uso público de los terrenos expropiados en La Punta hace ya más de veinte años y que no han sido nunca usados para la finalidad industrial que justificó

la expulsión de sus vecinos y cultivadores.