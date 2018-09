El dirigente del PP que recibió una beca de la Diputación de Alicante: “tengo la conciencia tranquila”

Una semana después de que el Información revelara que había recibido una beca de 1.332 euros de la Diputación de Alicante donde es asesor del presidente popular César Sánchez, hablamos con el coordinador general del PP provincial, Rafa Candela, sobre una polémica que, avanza, “es a todas luces superficial”.

“Tengo la conciencia tranquila. Nadie me puede decir que no me hayan dado nada que no me corresponde”, responde en alusión a la subvención para estudios universitarios que la Diputación otorga tanto a sus funcionarios como al personal eventual, como es el caso de Candela. “Me han ayudado igual que a otras 173 personas más, y encima el importe que me dan en mi caso es de los más bajos”, se lamenta.

En este sentido, también hace hincapié en que es del personal de la Diputación “que menos cobra en comparación con otros”. En su caso, 39.800 euros brutos anuales, a los que habría que sumar las retribuciones como edil del Ayuntamiento de Crevillent por asistencia a comisiones y plenos, sueldo que no precisa porque dice “varía cada mes”.

Asimismo, el número 3 del PP considera “injusto” el trato que se le está dando a él “y no a Pilar Brotons”, la asesora del PSPV-PSOE en la Diputación de Alicante, también agraciada en esta bolsa con un importe superior en 50 euros: 1.381 euros. Este medio ha tratado de ponerse en contacto, sin éxito, con la también secretaria de Acción Electoral de los socialistas de la provincia. Sin embargo, fuentes del PSOE provincial sí que reconocen que este tipo de subvenciones “son un chollazo incomprensible que deberían de eliminarse cuanto antes”.

Frente a esta opinión, el grupo del PSPV-PSOE de la Diputación de Alicante que dirige José Chulvi y el del PP votaron en el pleno del pasado miércoles en contra de la moción de Compromís que instaba a sus asesores a renunciar a sus respectivas becas. La coalición también abogaba por establecer una regulación de este tipo de ayudas que en conjunto superan los 147.000 euros y, en concreto, pidió vetar la participación del personal político y eventual. Defiende el grupo de Gerard Fullana que el personal de libre designación, como es el caso de Candela y Brotons, no es elegido mediante los criterios propios de acceso a la función pública que corresponde a los funcionarios, “como son el mérito, la igualdad y la capacidad”.

Rafa Candela, en cambio, rechaza el término “privilegio”. “Es un derecho de los trabajadores gracias a un acuerdo con el que se llegó en su momento con los sindicatos”, aduce. Un acuerdo, que como recuerda, es extensible a otras administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Crevillent, “que paga los libros de texto de los hijos de los empleados, también tratamientos médicos, gafas y otras necesidades y nadie se queja”. Así con todo, el joven político sí que cree que “los directores generales” y “los diputados nacionales” gozan “de sueldos altos, ayudas para el alquiler y el kilometraje que ya quisiéramos muchos”.

Máster

En el caso del asesor del PP, la beca está destinada para pagar la matrícula del curso académico del grado de Derecho que acabó en julio. Anteriormente, Alicante Plaza publicó que Candela había destacado en su currículum la realización del máster de Liderazgo para la Gestión Pública por la IESE de la Universidad de Navarra pese a no haber acabado la carrera. Este título sigue apareciendo con esa denominación en la web de la Diputación. Sin embargo, en la del Ayuntamiento de Crevillente ya no es un máster, sino un programa. “Es que es un programa de negocios”, insiste ahora. “Es algo que no tiene importancia, le pasó a Morant y Sendra- vicepresidentes de la Diputación- y le ha pasado a Pedro Sánchez, que ha hecho el mismo programa de Liderazgo que yo y también lo llamó máster”, concluye.