Oltra evidencia la indignación en Compromís: "La singularización no es compatible con convocar junto a las Generales"

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha mostrado su total oposición a la convocatoria de elecciones autonómicas a las Corts el 28 de abril -el mismo día que las Generales- y que si se celebran es porque el presidente, Ximo Puig, ha utilizado "su voto de calidad". Oltra, visiblemente enfadada y acompañada por sus consellers en una rueda de prensa en Vicepresidencia, ha reiterado que siguen sin haber "motivos políticos" para un adelanto: "La singularización -argumento alegado por Puig- no es compatible con convocar junto a las Elecciones Generales".

Oltra ha manifestado que en casi cuatro años de legislatura el Gobierno valenciano ha tomado 5.746 decisiones por unanimidad y que solo en el adelanto electoral se ha roto este consenso. Además, ha recordado que desde el 15 de febrero no había hablando con Ximo Puig sobre su intención de adelantar las elecciones autonómicas.

"Esto no singulariza a los valencianos para nada. Es más, es la convocatoria junto a las municipales lo que hará que se hable de los problemas", ha dicho. Para la vicepresidenta, "el discurso se valencianiza en el momento en que se habla del bono libro, de los 65.000 dependientes que han entrado en el sistema en estos años y de sanidad".

Tanto la vicepresidenta como Compromís están convencidos de que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) impide que las autonómicas no se celebren el mismo día que las Europeas. "Marca que no se pueden separar si no es con una distancia superior a cuatro meses", ha dicho. Preguntada sobre si Compromís recurrirá esta decisión en los tribunales, lo ha negado rotundamente, pero ha asegurado que cualquier otra formación política podría hacerlo.

El cabreo en Compromís por el adelanto electoral sin que haya habido consenso es monumental. Aún así, en la coalición descartan que se rompa el Botànic. "El próximo viernes hay pleno del Consell y vamos a seguir trabajando hasta el final".