El PP valenciano intenta adoctrinar a un testigo antes de la comisión parlamentaria sobre el caso Taula

Un testigo del caso Taula denuncia que el PP ha intentado dirigir su declaración minutos antes de arrancar su comparecencia en la comisión de investigación del caso Taula en las Corts valencianas. Miguel Barranca, directivo de la empresa de construcción de colegios Ciegsa a las órdenes de Francisco Camps, ha acudido este lunes a la comisión parlamentaria donde ha cargado duramente contra las formas de hacer de su partido.

Al acabar la bronca intervención del vicepresidente de las Corts y exconseller de Eduación, Alejandro Font de Mora, y aprovechando que los portavoces de PSPV, Compromís y Podemos estaban explicando una iniciativa parlamentaria en el descanso de la comisión, Barranca ha sido arrastrado por un diputado del PP a la cafetería de las Corts, ha explicado el exgerente de Ciegsa.

Según denuncia el que fuera directivo de Ciegsa con Francisco Camps y uno de los denunciantes del pufo millonario en la construcción de colegios públicos, ha tenido un encuentro tenso antes de su comparecencia. Siempre según la versión del expopular, el portavoz del PP en la comisión, Fernando Pastor, le ha ido dirigiendo hacia la cafetería, para comentarle "en qué situación está" la investigación parlamentaria. En la barra, el popular le ha indicado que "lo más conveniente sería decir...". Barranca asegura que ha interrumpido la conversación para preguntar al diputado si iba "a decirme lo que tenía que decir" y se ha marchado hacia la comisión, acompañado de su hija.

"Mi hija lo ha presenciado: papá, me ha dicho, esto parece la mafia", asegura el excargo público que alertó de los desmanes en Ciegsa.

Miguel Barranca fue un hombre de partido hasta hace ocho años. Fue secretario de política local, responsable de tres departamentos en la Diputación de Valencia antes de la llegada de Alfonso Rus, director institucional de Ciegsa. "Hasta Aznar me da las gracias en su libro", ha señalado en la comisión. Barranca fue despedido de Ciegsa tras profundas disputas con el exsecretario general de Educación, Máximo Caturla, también investigado en el caso Taula, a quién responsabiliza de una época hermética en la empresa pública y de una actitud "autoritaria y fascista" en la mercantil.

El que fuera director institucional de Ciegsa durante siete años asegura a eldiario.es que ha querido trasladar esto a la comisión en el último turno de intervenciones, pero que la presidenta de la Mesa Isaura Navarro, de Compromís, no le ha permitido hacerlo.

El PP, último partido en hacer las preguntas, no ha realizado más que una valoración, como suele hacer en las comisiones cuando el compareciente pertenece o ha pertenecido a sus filas. Según se ordenan las investigaciones parlamentarias, hay dos turnos de preguntas-respuestas, con un tiempo asignado para cada formación política. Los populares han renunciado a su tiempo de repregunta a Barranca, por lo que la presidenta de la Mesa ha considerado que el compareciente no tenía nada a lo que responder. "No hay más palabras", ha enunciado Fernando Navarro y así ha finalizado la sesión.

En la intervención anterior, con el exconseller de Educación y vicepresidente de las Corts por el PP, Alejandro Font de Mora, la misma presidencia le ha dado un turno extra de palabra para defenderse, aunque el portavoz del PP no le ha formulado ninguna pregunta y ha agotado su tiempo de intervención divagando sobre el objeto de la comisión. La comparecencia de Font de Mora ha estado plagada de momentos tensos y el diputado ha amenazado en sus últimos minutos de discurso con invalidar la sesión alegando "indefensión".