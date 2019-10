Ribó rebaja la tensión con el PSPV: niega que haya crisis de Gobierno, pero reconoce que la situación es "grave"

"El Gobierno municipal ha tenido una cosa nueva que no había tenido en cinco años y a eso se le puede llamar de muchas maneras, las palabras no son matemáticas, unos le pueden llamar crisis, yo digo que es un tema grave, yo lo dejaría en que es una cuestión de gravedad, no sé si llamarlo crisis, veremos su evolución".

Así se ha pronunciado este jueves el alcalde de València, Joan Ribó, sobre la tormenta destada este miércoles por la tarde en el seno de la comisión de trabajo que investiga el fraude de 4 millones de euros en la EMT, en la que, a propuesta del PSPV y con el apoyo del PP, Ciudadanos (CS) y Vox, se aprobó que el edil de Movilidad y presidente de la empresa pública, Giuseppe Grezzi, no esté presente durante las declaraciones de los trabajadores de la entidad.

Tras la polémica en la que Grezzi advirtió que pese a la votación, no se ausentaría de las comparencias, el vicealcalde Sergi Campillo (Compromis) advirtió que el voto del PSPV con la oposición supone "una crisis de Gobierno sin precedentes".

Ribó ha explicado que lo sucedido en la comisión "es algo a lo que no estamos acostumbrados, no había pasado nunca desde 2015 porque siempre se había votado de forma conjunta y este miércoles no se votó de forma conjunta, es una cosa que a Compromís le ha sorprendido mucho y es una cosa que pensamos que habiéndose acordado previamente otro sistema, a nosotros nos parece que es un tema grave".

El alcalde ha insistido en resaltar "la gravedad de que por primera vez en cuatro años y pico el PSPV ha hecho una votación diferenciada respecto a lo que se había quedado, es una cuestión grave, ellos saben lo que han de hacer y nosotros también".

Sobre las posibles consecuencias de esta situación, Ribó ha comentado que lo estudiarán en una reunión que ya está en marcha en el seno del grupo municipal.

Sobre la respuesta de Grezzi, quien acusó en su muro de Facebook de deslealtad al PSPV, Ribó ha comentado que no se hace responsable de las opiniones de sus compañeros: "yo tengo mi manera de ser y soy el alcalde y no tengo por qué asumir los comportamientos de cada uno, es su opinión y es respetable y yo me responsabilizo solo de lo que yo digo".

En su escrito, el adil de Movilidad ha acusado a los socialistas de dar "bandazos" y de no tener "modelo de ciudad", entre otras cosas.

En este sentido, el viceportavoz socialista, Ramón Vilar, ha vuelto a insistir en que no están ante una crisis Gobierno y que tan solo se trata de una discrepancia en el seno de una comisión de trabajo. También considera no se trata de una situación muy grave, como ha dicho Ribó.

Vilar ha defendido la propuesta de que Grezzi no esté presente durante las declaraciones de los trabajadores de la empresa y ha advertido de que es una medida votada democráticamente en un órgano oficial.

Igualmente, ha destacado que en el resto de cuestiones han votado de forma conjunta con Compromís, como por ejemplo en el rechazo a que Ribó vaya a declarar a la comisión o que Grezzi sea cesado como presidente de la EMT.

Sobre las afirmaciones de Grezzi en las redes sociales, Vilar ha asegurado que "por supuesto que tienen modelo de ciudad, más allá de los carriles bici".