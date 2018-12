Solo un juzgado de la Ciudad de la Justicia de Castellón cumple con la digitalización que evita el papeleo

El Juzgado de Primera Instancia Número 4 sería el único de la Ciudad de la Justicia de Castellón en cumplir con la obligatoriedad de “papel cero”. A pesar de que desde 2016 el artículo 230.1 apartado 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece la obligatoriedad de los juzgados de adaptarse a los nuevos medios telemáticos, sigue sin cumplirse con el objetivo de subsanar la situación de apilamiento de expedientes que afecta a la mayoría de los juzgados españoles.

En la actualidad los expedientes de los distintos procesos judiciales se acumulan en los pasillos de los juzgados que no han conseguido hacer efectivo el objetivo de “cero papel”. Fuentes del sindicato denuncian que si uno de los juzgados ha sido capaz de incorporar el sistema telemático, esto quiere decir que existen los medios técnicos y funcionan, siendo posible ampliarlo al resto de existir la voluntad de hacerlo.

Desde la Conselleria de Justicia manifiestan que se está intentando que haya el menor papel posible en los juzgados y trasladar el que hay a depósitos existentes en Valencia. Además está presupuestado adquirir dos naves más para intentar que el almacenaje de documentos sea lo más eficiente posible. Coinciden con los sindicatos en que los medios para implantar la digitalización están ahí, si bien matizan que quien tiene que vigilar que se cumpla o no es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

No obstante, el portavoz de Intersindical denuncia que “el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, o en su defecto el Consejo General del Poder Judicial, no han vigilado ni han exigido que dicha instrucción se cumpla, puesto que, como así parece, los medios técnicos adecuados para ello existen. En esta ocasión ya no hablamos de falta de medios como sí ocurre desgraciadamente en otras situaciones en la Administración de Justicia. Esta vez se trata de falta de voluntad de cumplir con el mandato que la propia LOPJ impone en su artículo 230.1.1º y las Instrucciones de desarrollo”.

Además, según afirman las mismas fuentes, por parte de algunos magistrados y letrados no se estaría llevando a cabo la formalización digital de las resoluciones judiciales. A pesar de que todos los órganos de la Ciudad de la Justicia de Castellón disponen de recursos para que la firma digital se lleve a cabo, estas continuarían llevándose a cabo por el método tradicional –papel y bolígrafo-, sin que haya ningún tipo de vigilancia por parte de la administración competente.

La Conselleria de Justicia remarca que el volumen de trabajo que tiene solamente el juzgado de Picasent, por ejemplo, es como el volumen que tiene Cuenca. “En ese sentido, se ha optado por la digitalización y la modernización de los sistemas informáticos que empleamos. A los jueces les hemos dado la formación para que se manejen con la digitalización, pero se les da las dos opciones. Pueden llevar los casos en papel o todo en digital, pero nosotros, como Consellería, podemos poner los medios pero no forzar al juez a actuar de una u otra forma”, aclara.

“Hay muchos jueces que han optado por la vía digital, pero si otros siguen optando –a pesar de la formación recibida- por el papel, poco más podemos hacer”, explican desde Justicia. Además, añaden, recientemente se habría producido una inspección del CGPJ a los juzgados, que dio el visto bueno al cumplimiento de los requisitos.