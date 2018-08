FIGA, el Festival Indepedent dels Independents

A finals d'agost arriben les figues a la nostra taula i el Festival Independent de Gata, el FIGA 2018, un esdeveniment gratuït a la Marina Alta que aplega els grups de l'indie pop valencià en un escenari únic a prop de la mar. Enguany toca Joe Pask, The Standby Connection, We are not brothers, Futuro Terror,

Camellos, Haloha Bennets i Hickeys.

25 d'agost de 2018

Camp de Futbol de Les Sorts,

Gata de Gorgos

https://www.facebook.com/gatafanclub