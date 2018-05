Nit de videoart: 8.º Under the Subway Video Art Night

Per segon any consecutiu el Centre del Carme serà un dels espais que acollirà la 8º edició de Under the Subway Video Art Night (USVAN), juntament amb altres espais a Nova York, Sao Paulo, l’Havana i Bèlgica. És un esdeveniment enfocat exclusivament al videoart. Les projeccions que s’hi realitzen es projecten a les parets dels carrers, així com en espais d’art, galeries, centres culturals, etc., un projecte dirigit i comissariat per Antonio Ortuño.

Dissabte 2 de juny a les 20 h

Centre del Carme. C. del Museu, 2. València

Entrada gratuïta

http://www.consorcimuseus.gva.es/actividades/nit-de-videoart-8o-under-the-subway-video-art-night/