Compromís atiende la demanda de la familia de Patricia Aguilar y propone una mayor regulación contra las sectas

“En España no existe una regulación especialmente combativa contra las sectas”. Así ha explicado la diputada autonómica Marian Campello la necesidad de un cuerpo legal efectivo que acabe con casos como los de Patricia Aguilar, la joven de Elche que pasó 18 meses en una selva de Perú captada por una secta.

Este martes la política de Compromís y la portavoz de la familia Aguilar, Noelia Bru, han ofrecido una rueda de prensa en la localidad ilicitana para avanzar la proposición no de ley propuesta por la coalición en Las Cortes por la vía de urgencia para instar al gobierno de España a modificar el Código Penal.

A juicio de la diputada ilicitana, actualmente “se puede hablar de delito contra la libertad de conciencia, de amenazas, de coacciones, pero no hay un delito que acoja cuestiones relacionadas con las sectas”.

Así lo ha corroborado la prima de Patricia. Desde el momento en el que en enero de 2017 la joven cumplió 18 años y se marchó a Perú después de que el líder de la secta Félix Steven Manrique la captara por internet desde hacía dos años, acudieron a la policía a presentar denuncia de la desaparición, también a la Justicia, “ambos te reconocen el problema, pero te dicen que no tienen una herramienta, una formación para actuar”. “Recordaré siempre que cuando me presenté en la comisaria y entregamos las pruebas que habíamos encontrado, se quedaron estupefactos y nos preguntaron que qué podían hacer ellos”, rememora Bru.

Finalmente, encontraron ayuda a través de, entre otras, la asociación redUnE y también de familiares que habían pasada por una situación familiar. Con la liberación de Patricia en el verano del año pasado y su vuelta a Elche junto con su hija que había nacido en la selva, la familia ha seguido muy activa reclamando una ley antisectas. Llevan ya recogidas más de 209.000 firmas en la plataforma.

Ahora, dan un paso más y junto con Compromís van a reclamar tanto a Las Cortes valencianas como al Congreso de los Diputados que se apruebe una modificación del Código Penal para que se recoge la figura de la persuasión coercitiva como delito. También se reclama que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan un protocolo de actuación ante esta cuestión y cuando una víctima denuncie sepan cómo actuar.

“La mayoría de las víctimas de la persuasión coercitiva son mujeres”, ha recordado Campello. “Es un fenómeno más amplio que las sectas, incluye, entre otros, la trata en la prostitución”, ha añadido. Se estima que existen 350 sectas en España de las que 50 están en la provincia de Alicante “y legalmente es muy difícil actuar contra ellas”, se lamenta la diputada autonómica.

En buen estado

Patricia Aguilar sigue recuperándose y contando con asistencia psicológica. “Tanto ella como su hija están bien”, ha afirmado Noelia Bru. “Llegamos a pensar que estaba muerta durante una temporada que no supimos nada de ella”, ha reconocido a preguntas de los periodista. “Lo que perseguía este hombre es que la olvidáramos de ella y no lo hicimos y si teníamos que ir a recoger su cadáver, iríamos, pero no nos olvidaríamos”, ha completado.

En todo este tiempo de búsqueda, Bru se ha acabado convirtiendo, a su pesar, en toda una experta relacionada con sectas. Por ello afirma que “es alarmante el número de personas” que son captadas y cree que más allá de una reforma legal, hay que concienciar del peligro que supone “desde la familia y los centros educativos”. “Nos ofrecemos para dar esas charlas públicamente y así evitar futuras captaciones”.

Felix Steve Manrique sigue en prisión preventiva a la espera del juicio. La familia de Patricia sigue recabando pruebas con el objetivo de demostrar de forma legal que es el culpable de la captación no solo de la joven ilicitana sino de otras chicas.