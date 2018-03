Ximo Puig reconoce prácticas "no correctas" de Gabriel Echávarri en Alicante y le aparta como candidato

El president de la Generalitat y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha admitido que el alcalde de Alicante, el también socialista Gabriel Echávarri, ha podido incurrir en "prácticas no correctas" aunque no en corrupción, y ha abogado por una "solución política" para la "crisis" que vive el ayuntamiento. Además, ha confirmado Echávarri no se presentará a la reelección como secretario local del PSPV, en la asamblea para ello convocada para el próximo 24 de marzo en la Universidad de Alicante.

El jefe del Consell ha reconocido que en el Ayuntamiento de Alicante existe una "crisis política" que se tiene que afrontar porque los ciudadanos "merecen tener un gobierno sólido, de progreso y capaz de conectar con la Generalitat", y se ha mostrado convencido de que Echávarri pondrá "por encima de cualquier otra cosa el interés general de la ciudadanía de Alicante" y tomará las decisiones que correspondan para ello.

El líder de los socialistas valencianos ha sostenido que existen dos itinerarios: uno para "la estabilidad y el buen gobierno" de la ciudad y el segundo, "que se haga caso a lo que dijeron los ciudadanos, que no querían al PP" en el gobierno municipal en los pasados comicios.

Su futuro, pendiente del juicio oral

El portavoz del PSPV, Jorge Rodríguez, también se ha referido a la situación del alcalde de Alicante, procesado por el 'Caso Comercio'. Rodríguez se ha remitido al código ético de los socialistas, que marca la renuncia de sus cargos públicos cuando llega el juicio oral: "no obstante, no es comparable una imputación por cuestiones administrativas, como es este caso, con lo que sucedió en la pasada legislatura con la exalcaldesa Sonia Castedo, quien fue imputada por corrupción". No obstante, ha apuntado que el futuro candidato a la alcaldía o a la secretaría general del PSPV en Alicante "está en manos de los militantes".