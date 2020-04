La avalancha de solicitudes de ayudas para autónomos colapsa el portal del Ayuntamiento de València

Esta media noche ha arrancado el plazo para que autónomos y pequeñas empresas soliciten las ayudas que ha aprobado el Ayuntamiento de València en el marco del plan 'Re-Activa València' dotado con 3,7 millones de euros.

Sin embargo, la demanda ha sido tal que la sede electrónica de la web del Ayuntamiento de València se ha bloqueado en diferentes ocasiones, muchas de ellas en el momento en el que los demandantes hacían efectiva la solicitud después de haberse registrado.

Al respecto, fuentes municipales han explicado que el aluvión de entradas que se han registrado ha hecho que alrededor de la 01.00 horas de la madrugada se colapsara: "los técnicos están trabajando para solucionar los problemas desde las 02.00 horas y en principio funciona correctamente, salvo cuando se produce algún pico que se puede volver a bloquear; si esto sucede el usuario debe intentarlo al cabo de unos minutos porque es algo que puede suceder en un momento puntual, pero que se trata de solucionar al momento".

Las mismas fuentes han comentado que esta situación se ha producido pese a haber incrementado de dos a cinco el número de servidores con el objetivo de multiplicar la capacidad de la web. Además, han comentado que desde la media noche se han registrado 4.700 personas en la sede electrónica, "las últimas 200 hace un momento, lo que indica que en estos momentos debe estar funcionando correctamente.

Al respecto, la portavoz municipal del PP, María José Catalá, ha exigido "rigor y diligencia" a Ribó: "No pueden decir a bombo y platillo que desde medianoche se pueden solicitar las ayudas para que luego no vaya el registro. No se puede jugar con los autónomos que están noches en vela esperando o el BOE o las ayudas para que luego la web esté colapsada". Catalá ha subido un vídeo a las redes sociales en el que se ilustra el problema.

Además, el proceso está configurado como una “carrera” entre autónomos, llevándose la ayuda quien primero lo pide, y en caso de empate, un sorteo.



👉🏼 Esto es jugar con la ansiedad de autónomos y pymes, uno de los colectivos que peor lo están pasando. pic.twitter.com/eZWAkIk8kp — María José Catalá (@mjosecatala) April 1, 2020

Además, ha denunciado que las subvenciones son "absolutamente insuficientes. Son únicamente por un importe de 3,7 millones y la orden avisa que se darán ayudas hasta que el crédito se agote. Hay más de 55.400 autónomos en esta ciudad y si hacemos una media de las ayudas que pueden recibir, las subvenciones sólo llegaran a 800 autónomos".

Catalá ha señalado como "nefasto" el proceso de ayudas no sólo por el colapso del registro, también porque el Ayuntamiento lo ha planteado como una carrera de autónomos por optar por la concurrencia competitiva: "el primero que solicite, se lleva la ayuda y en caso de empate, se hace un sorteo. Eso genera un estrés para uno de los colectivos que peor lo están pasando. Es una subasta indignante".

Asimismo, desde el PP se advierte que el Ayuntamiento se da 6 meses para resolver la concesión de ayudas. Es decir, los autónomos no van a cobrar los 2.000 o 3.000 euros hasta dentro de 6 meses.