La fusta i el cartó pedra predominaran en unes falles municipals dedicades a l’art i les flors

L’Ajuntament de València ha presentat este dissabte les que seran les falles municipals l’any que ve. El Centre Cultural Centre del Carme ha acollit la presentació dels projectes seleccionats, que portaran les signatures de Latorre i Sanz, amb la col·laboració de Pichiavo, per a la falla gran, i del tàndem artístic Cap de Suro en el cas de la falla infantil.

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha destacat els bons resultats que està oferint el nou procés de selecció de les falles municipals, consensuat amb el Gremi d’Artistes Fallers, el que els últims anys ha permés “augmentar quantitat i qualitat en les candidatures que optaven a plantar falla”. A més ha recordat que hi ha hagut un augment del pressupost en les falles municipals, que “va destinat a reconèixer millor el treball dels artistes sense necessitat d’exigir-los més volums”. Per últim, ha agraït “l’esforç dels membres dels jurats independents, artístics i fallers que han triat les falles municipals de 2019 per considerar les falles com el que són, art al carrer”.

La falla gran

El bosqueig de la falla municipal gran

Els artistes fallers Latorre i Sanz han presentat “Procés creatiu”, un projecte en què col·laboren amb els artistes urbans valencians Pichiavo (Juan Antonio Sánchez i Álvaro Hernández). En ell, a partir de figures de l’art clàssic grecoromà, presenten una reflexió sobre el valor artístic i el poder social que tenen les Falles, reivindicant així el seu lloc, sense complexos, en la història de l’art. Esta proposta denota en els artistes Pichiavo una forta vinculació amb la cultura contemporània i una profunda admiració per l’univers faller.

Latorre y Sanz tornaran a plantar així en la Plaça de l’Ajuntament amb els artistes urbans després de l’experiència de l’any passat amb la col·laboració d’Okuda San Miguel, demostrant una voluntat de continuar avançant en la diversitat de l’art faller i d’establir col·laboracions entre les diferents manifestacions artístiques.

Com ja va ocórrer l’any passat, la falla estarà construïda fonamentalment a partir de fusta, no sols en l’interior sinó també en allò referent al volum artístic exterior on també es faran servir altres materials com el cartó pedra. La gran escala de les figures mitològiques dissenyades facilita la utilització de la fusta com a material natural, tant en forma de llistons, varetes o contraxapats, que influiran en l’obtenció d’una combustió neta en la cremà. La falla, a més, podrà ser contemplada en la seua totalitat gràcies a la seua disposició i a un mecanisme que procurarà el moviment en les escenes de les seues bases.

Fuset ha destacat “l’ús de la fusta i altres materials de combustió neta com el cartró pedra, en una falla de grans dimensions” i ha pronosticat “un espectacle artístic que suposarà que la falla s’estenga de la plantà a una cremà amb més flama i menys fums”. A més, ha assegurat que “la falla municipal gran es convertirà en una imatge icònica de la ciutat” i ha afirmat que la col·laboració de Latorre i Sanz amb els artistes valencians Pichiavo “reforçarà la dimensió internacional de les Falles tal i com ha passat ja enguany”.

La falla infantil

Així serà el monument municipal infantil

El tàndem “Cap de Suro”, format per Ariadna González i Xavier Gurrea, ha presentat un projecte pensat i concebut específicament per a la Plaça de l’Ajuntament. “Paradeta de flors nº14” és un homenatge a les paradetes de flors que durant tota la història de l’actual plaça han estat presents. La falla infantil, amb esta parada de flors número 14 no es configura com un element aïllat sense vinculació a l’espai que l’alberga: és una part més, encara que efímera, de la plaça.

L’estructura central de la falla estarà formada per eixa parada de flors, realitzada íntegrament en fusta, renovada estèticament amb el llenguatge característic de l’equip Cap de Suro. El projecte aposta per reduir l’ús de suro i apostar principalment per la fusta, per a reduir el fum negre i aconseguir una cremà el més neta possible, com en altres projectes dels propis artistes.

Els artistes han destacat que es buscarà la interacció dels espectadors amb la falla per mitjà d’elements que juguen amb els sentits, com ara l’olfacte, l’oïda o la visió.

Fuset ha afirmat que “la trajectòria de Cap de suro és el millor aval per a una falla infantil municipal que estarà carregada de xicotets detalls, feta amb molta cura i, en este cas, amb un clar predomini de la fusta i el cartó pedra”.