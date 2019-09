Les Arts celebra aquest diumenge la seua jornada de portes obertes

El Palau de les Arts celebra aquest diumenge, 15 de setembre, la dotzena edició de la seua Jornada de Portes Obertes, que marca l’inici de l’activitat artística al teatre.

Les Arts romandrà obert aquest dia des de les 11.00 hores fins a les 17.00 hores. El públic podrà recórrer lliurement i de manera ininterrompuda els espais més emblemàtics, com ara la Sala Principal, les Terrasses de les Palmeres o el Balcó de la Mar, amb vista a tota la Ciutat de les Arts i les Ciències.

El recorregut només està condicionat per la celebració dels diferents espectacles inclosos en l’oferta d’aquesta jornada. Els interessats poden gaudir també del servei de cafeteria durant la seua estada a les Arts a la planta 11, a l’espai Los Toros, des de la mateixa hora d’obertura.

Les taquilles romandran obertes aquest diumenge per a tots els qui desitgen adquirir localitats per als títols a preus populars: l’òpera Le nozze di Figaro, de Mozart, i la sarsuela La tabernera del puerto, de Sorozábal, a més dels espectacles de Les Arts és flamenc i Les Arts és altres musiques.

Els artistes de la nova promoció del Centre Plácido Domingo i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) complementen l’oferta musical de la Jornada de Portes Obertes amb un concert i dos recitals gratuïts.

El Teatre Martín i Soler alberga dues sessions, a les 12.00 hores i a les 17.00 hores, d’un recital amb què es presenta la nova promoció d’artistes, en què interpretaran tant àries del gran repertori operístic com cançons populars, tradicionals o representatives de cada un dels seus països d’origen.

Un concert amb Christopher Moulds

El director britànic Christopher Moulds clausurarà la jornada a l’Auditori, a les 19.00 hores, amb un concert amb els solistes de Le nozze di Figaro, de Mozart, i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana.

Màxim expert en el barroc i classicisme musical, Moulds dirigirà pàgines de l’òpera que inaugura la temporada de les Arts amb els intèrprets d’aquest títol: les sopranos María José Moreno, Savina Puértolas, Susana Cordón i Vittoriana De Amicis Sopranos, la mezzosoprano Cecilia Molinari, el tenor Joel Williams, el baríton Andrzej Filończyk, el baix-baríton Robert Gleadow i els baixos Valeriano Lanchas i Felipe Bou.

Les Arts recorda a les persones interessades que és imprescindible sol·licitar entrada per a poder gaudir d’aquests espectacles. A aquest efecte, l’enclavament cultural ha establit un calendari de repartiment telemàtic i presencial per a abonats i públic general.

El centre d’arts reserva per als seus abonats el 30% de les localitats de l’aforament de cada una de les activitats: 444 entrades a l’Auditori i 114 entrades per a cada passe al Teatre Martín i Soler. La sol·licitud d’invitacions en línia per a aquest col·lectiu podrà fer-se el dimecres 11 de setembre a partir de les 10.00 hores i fins a les 23.59 hores en l’apartat habilitat en el web del teatre. D’altra banda, la sol·licitud presencial tindrà lloc el dijous 12 de setembre des de les 11.00 hores fins a les 17.30 hores, o fins a esgotar la quota assignada.

El públic general té a la seua disposició una quota del 65% de les localitats de l’aforament de cada una de les activitats: 962 entrades a l’Auditori i 247 entrades per sessió al Teatre Martín i Soler. El 60% de les invitacions per a aquest grup es distribuirà a través del web lesarts.com el dijous 12 de setembre a partir de les 10.00 hores i fins a les 23.59 hores o fins a esgotar disponibilitat. El 40% restant es podrà sol·licitar presencialment en taquilles a partir de les 11.00 hores i fins a les 17.30 hores del divendres 13 o fins a esgotar disponibilitat.

Les Arts comunica que s’assignarà un màxim de dues invitacions per al concert a l’Auditori i dues localitats gratuïtes per a cada un dels passes del recital al Teatre Martín i Soler per cada sol·licitant tant presencial com a través del web.