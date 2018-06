Cinc premis Max mostren la revitalització del teatre valencià

El teatre espanyol sona també en valencià. Els premis Max de les Arts Escèniques han guardonat enguany a cinc produccions de la nostra terra. Tic Tac s'ha emportat el premi al millor espectacle musical de tot l'estat al 2017. El muntatge és una producció pública del Teatre del Poble Valencià amb un equip de 30 persones on Josep Zapater i Noèlia Pérez porten la veu cantant sota la direcció de Carles Alberola.

El premi a millor espectacle infantil se l'ha endut Bambalina Teatre amb "Kiti Kraft", una obra on la poesia puja a escena acompanyada d'actors, músics i titelles. El guardó a La millor adaptació ha sigut per a Ángel Solo i Adolfo Fernández per convertir la novel·la de Rafael Chirbes, 'En la orilla' en un punyent guió contra la corrupció, que també ha tingut el suport de la Diputació de València. El millor actor protagonista és Nacho Sánchez per "Ivan y los perros", una producció de La Pavana. I el premi del públic ha estat per a Bullanga Teatre amb el seu Joc de Xiquetes.

Una sequera de la que van fugir molts valencians com José Sanchis Sinisterra. El dramaturg porta 60 anys als escenaris de Catalunya i Madrid s'ha endut el premi d'honor, un reconeixement a la trajectòria de l'autor d'obres emblemàtiques com l'Ay Carmela o el lector por horas.