La 24ª edició del FIB frena l'allau britànica

Als 24 s’acaba ara l’adolescència, diuen els experts. El FIB comença la 24a edició i ja ha apartat la crisi que va experimentar a l’inici de dècada en què perdia espectadors any rere any i la seua productora s’enfrontava un concurs de creditors.

Inaugura el festival dijous el popular raper Travis Scott, com a cara visible d’una edició que s’obri a nous estils com el hip-hop o el trap. Sense abandonar l’ indie pop que li ha forjat el caràcter, la programació combina en primer pla el trap de Carlos Tangana que triomfa entre els millenials espanyols, amb la maquinària oliada d’uns puretes com The Petshop Boys amb 30 anys generant concerts espectaculars.

The Killers i l’excantant d’Oasis, Liam Gallagher, acaben d’encapçalar un cartell de 150 noms que tocaran entre el dijous 19 i el diumenge 22, amb la voluntat d’arribar a un públic intergeneracional que trenque el clixé del fiber britànic i postadolescent.

Mancant comptabilitzar l’assistència definitiva, des de l’organització asseguren que enguany la participació està equilibrada entre públic nacional i estranger quasi al 50%, tot i que entre els forans el 80% són irlandesos o britànics.

Des de l’arxipèlag anglosaxó venen una gran quantitat de bandes que, si bé no són tan coneguts ací, han rebolicat la música underground com Sleafor Mods, un duo de hip-hop punk que malparla poèticament sobre ritmes minimalistes i línies tibants de baix (divendres 20), o The Horrors, una veu pròpia en el postpunk britànic que combina elements ballables dels 90 i tocarà el dissabte 21.

Per a mobilitzar al públic nacional hi haurà artistes tan diversos com Izal, Dorian o Carlos Tangana, Tulsa, Los Punsetes o Carolina Durante. Aquests últims gràcies a l’acord amb grans clubs com Razzmatazz (Barcelona) i Ochoymedio (Madrid).

Aquest FIB té també una aposta clara pels grups valencians, amb pluralitat d’estils i llengües. Des del delicat dream pop en valencià de Júlia, l’ indie rock en anglés de Nadia Sheik, Junior Mackenzie o Polock, o el postpunk en castellà de La Plata.

L’any passat el FIB va congregar 177.000 persones i va iniciar “una nova era daurada” en paraules del seu director Melvin Benn. La regidora de Turisme de Benicàssim, Elena Llobell, assegura que en aquests dies la ciutat augmenta de manera exponencial la seua població i té una ocupació del 120%, ja que el mateix FIB habilita una zona d’acampada per a 20.000 persones i es disparen els lloguers d’habitatges. Dos dies abans del primer concert ja hi havia 4.800 assistents acampats en el recinte de càmping.

Dijous és la jornada amb menys assistència, però els organitzadors esperen obrir amb un públic que s’acoste a les 40 mil persones. El 2017 van arribar a 50.000 assistents la nit del dissabte amb el concert de Red Hot Chili Pepers.

Per a l’Ajuntament és una alegria que el FIB torne a congregar tanta gent. “El FIB repercuteix moltíssim econòmicament i sobretot en projecció de la ciutat, ens dona una cobertura mediàtica que no aconseguiríem d’una altra manera sent un municipi de 19.000 habitants”, assenyala Llobell.

Aquests dies el municipi es reinventa. S’hi habiliten accessos específics, s’hi reforça la neteja, la recollida de fem, la vigilància policial i la cobertura a les platges per reduir l’impacte dels fibers en el turisme residencial. “L’ideal seria desestacionalizar els festivals per a assegurar la continuïtat del turisme, ho intentem fer amb els festivals municipals, però la fórmula del FIB passa per fer-se en època de vacances”, apunta Llobell. Els empresaris també s’adapten als horaris i gustos dels fibers. L’any passat l’alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués, va xifrar en 30 milions d’euros la derrama econòmica del festival.

Una de les novetats d’enguany és que la policia municipal ha posat en marxa un equip especialitzat en atenció a la violència sexual. El consistori i la Creu Roja han format un grup de voluntaris que treballaran dins del festival conscienciant els més joves sobre els efectes de l’abús de drogues i d’alcohol.