Feliu Ventura presenta una “gira per terrats” amb aforament fins a 60 persones

El cantautor xativí Feliu Ventura ha presentat 18 dates per aquest estiu on se'l podrà sentir en directe i amb totes les mesures sanitàries per garantir la seguretat. La proposta llançada pel músic a les xarxes socials a mitjans d'abril d'organitzar una gira als terrats directament a través dels seus seguidors “ha estat un èxit”.

“Busquem escenaris als marges, mentre no ens puguem tornar a trobar a les convocatòries habituals”, deia Feliu Ventura. Des de l'Alt Empordà al Baix Vinalopó el xativí tocarà per 14 terrats en dos mesos, per a un públic de fins a 60 persones cada vegada -amb distància de seguretat i mascaretes- i sovint fent més d'un passe.

Feliu Ventura presenta “a guitarra i ànima” el seu últim disc Convocatòria i també tocarà les seues cançons de darrers treballs. A més, a la gira de terrats, s'hi han sumat 4 concerts amb banda -guitarra, piano, bateria i baix- al Festival Feslloc, a Xàtiva, a La Pobla de Vallbona, a Vilanova de Bellpuig i a Bordils. També té confirmades dates a Sueca i Gandia, ja durant la tardor.

La presentació de la gira d'estiu coincideix amb la segona edició del seu darrer Convocatòria, un disc que sense voler-ho esdevé premonició de temps difícils i aporta un bàlsam d'esperança malgrat tot”. En un moment de pandèmies, col·lapse ecològic, i repressions, l'autor ens convoca “per encarar amb esperit crític aquesta vella-nova normalitat amb un directe potent i emocionant”

El treball va ser presentat a la Fira Mediterrània de Manresa, l'octubre passat, i és el primer amb cançons pròpies del cantautor des del llunyà Música i lletra, del 2011. El nou disc, publicat en format llibre, amb voluntat assembleària, és una apel·lació a la intel·ligència col·lectiva en temps de crisis, i conté també textos de pensadors contemporanis propers a l'autor -amics i referents- acompanyant cada cançó, són Santiago Alba Rico, Jordi Cuixart, Natza Farré, David Fernàndez, Josep Vicent Frechina, Marc Granell, Özgür Günes, Sònia Moll, Martxelo Otamendi, Gemma Pasqual, Maribel Servera, Carlos Taibo, Júlia Taurinyà i Mateu Xurí.

Feliu Ventura els va enviar els textos de les cançons abans d'haver acabat de composar les cançons, de manera que la lectura externa d'aquestes persones referents va influir en el treball final. El resultat és en un exercici artístic que acaba sent la convocatòria oberta de Feliu Ventura per a tots, una invitació “a la reflexió -tant plural i desordenada com es vulgui- del món on vivim”.