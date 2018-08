Filmoteca d’Estiu: ‘M, el vampiro de Düsseldorf’

Un assassí de xiquetes té atemorida tota la ciutat. La policia el busca frenèticament i deté qualsevol persona mínimament sospitosa. Per la seua banda, els caps de l’hampa, furiosos per les batudes que estan patint per culpa de l’assassí, decideixen buscar-lo ells mateixos. La sempre prodigiosa posada en escena de Fritz Lang al servei d’un ‘thriller’ pertorbador que continua fascinant noranta anys després.

ON? Jardins del Palau de la Música

QUAN? Diumenge 5 i dilluns 6 d’agost, a les 22.30 hores

Entrada general 3,5 euros

http://ivc.gva.es/val/ivc-val/filmoteca-destiu-val