'Filoctetes' en Sagunt a Escena

Versió de Jordi Casanovas d’una de les últimes tragèdies de Sòfocles protagonitzada per Pedro Casablanc, Pepe Viyuela, Félix Gómez i Samuel Viyuela. Un clàssic que es pot veure com una obra “d’intriga”, com assenyala el seu director, Antonio Simón. Filoctetes ha sigut abandonat en una illa deserta a causa dels mals que pateix. Però Ulisses va a buscar-lo quan s’adona que l’arc d’Hèrcules que té és indispensable per a posar fi a la guerra entre grecs i troians.

ON? Teatre Romà. Carrer Castell, s/n. Sagunt

QUAN? 3 i 4 d’agost a les 22.30 hores

Entrades 16, 20 i 24 euros

http://saguntaescena.ivc.gva.es/val/filoctetes-val