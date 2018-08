Sagunt a Escena mira als clàssics des de l'òptica contemporànea

L'estiu s'ompli de cultura. El festival de teatre referent al País Valencià du els millors espectacles al teatre romà de Sagunt i arreu de la ciutat. Enguany hi ha 15 espectacles de carrer durant tot el mes d'agost i 26 actuacions a l'escena mil·lenària. Adaptacions d'Antígona, Filoctetes, Fedra o Edip aprofundeixen en la vigència dels clàssics des d'una perspectiva actual.

Juanvi Martínez Luciano, director de Sagunt a Escena explica que en aquesta 35ena edició s'ha fet un esforç per recuperar els mites clàssics des de les qüestions actuals que ens atanyen com a societat. A més, els veurem representats per cares conegudes com Loles León, Silvia Abascal o Lolita Flores i dirigides per dramaturgues i directores amb perspectiva de gènere com Magüi Mira o Carmen Portaceli.

En els diferents espais de l’Off Romà es podran veure produccións valencianes i amb forta càrrega social. Els acròbates del circ qüestionaran la condició humana desafiant la gravetat en la pujada al castell. I també hi haurà nits molta música. La 35ena edició de Sagunt a escena augmenta en qualitat i presència als carrers.