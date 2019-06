Vihsibles, Hamlet, Smile… Propuestas culturales para el fin de semana

Este viernes tiene lugar la segunda edición del Vihsibles Festival en el Centre del Carme de València. El Comité Antisida de València celebra la vida invitando a la ciudadanía a mirar la sexualidad y el VIH con música y actuaciones que prometen diversión. También en València, Sala Russafa acoge del viernes 14 al domingo 16 de junio el estreno de la versión de Hamlet codirigida por Cardeña y Aparisi. En Alicante, el Teatro Arniches despide temporada con una obra para divertir a adultos y a niños.

El grupo 'Ladilla rusa'

VIHsibles en el Centre del Carme

El Comité Antisida de València celebra su XXX Aniversario invitando a la ciudadanía valenciana a mirar la sexualidad y el VIH de una manera diferente. Con música, espectáculo y performance, el Vihsibles Festival repite en el Claustro Gótico del Centre del Carme Cultura Contemporània para celebrar su segunda edición y “visibilizar la diversidad y la salud sexual desde el optimismo, la diversión y el autocuidado”. Más de 1.000 personas acudieron al festival en su primera edición en 2018. Pasarán por el escenario el conjunto escénico en clave de humor formado por la psico-sexóloga y youtuber, Isa Duque “La Psico Woman” y su compañera Cris Chinchilla, Las Coños, Ladilla Rusa, Cynthia de Cassette y mucho más.

Seu-te, en el Arniches de Alicante

Seu-te! es un espectáculo de circo especialmente construido para divertir a adultos y a niños con una apuesta clara por la innovación y el uso de nuevos lenguajes de creación artística. El Teatro Arniches de Alicante invita a participar, colaborar y sobre todo jugar, mostrando una nueva forma de relación entre el artista y el espectador. El público deja de ser un mero espectador y pasa a formar parte del show con el objetivo común de acompañar el espectáculo hasta el final. Se podrá ver este viernes a las 20.30 horas.

Conciertos en acústico en Casa Corona

Casa Corona 2019 continúa ofreciendo una selección de conciertos en acústico. Esta semana, han pasado por este oasis de aires tropicales junto a la playa de la Patacona Santero y los Muchachos, que tocaron el jueves, y Smile, que lo hará este sábado. Desde Getxo (Bizkaia), aterriza Smile, la banda de John Franks, su frontman, un surfista inglés reconvertido en cantante y compositor. Con apenas unas guitarras empezaron a tocar en hamburgueserías y los locales de moda cercanos al mar de Uribe Kosta, interpretando a su manera la música de los 60, su década favorita. En 2007, ya como cuarteto, llegaba su disco debut, Painting The Sun One Colour, con diez temas alegres y de fuertes influencias americanas. Doce años después, en 2019, presentan su nuevo tema, que da nombre a su último EP, I’m Gonna Keep On Standing Up.

Hamlet en Sala Russafa

Del viernes 14 al domingo 16 de junio Sala Russafa acoge el estreno de la versión de Hamlet codirigida por Cardeña y Aparisi. El montaje se sitúa en un hospital mental en el que los pacientes, alternando momentos de lucidez y psicosis, se sumergen en un experimento psiquiátrico. A modo de terapia, ejecutan una representación de la obra creada por Shakespeare. El director, actor y dramaturgo Chema Cardeña se une al bailarín y coreógrafo Toni Aparisi para codirigir este montaje, desarrollado en el Taller de Danza Teatro para profesionales de Sala Russafa.

Presentacion 'Something Happened'

El rol del artista en la sociedad actual

El Centre del Carmen Cultura Contemporània despide su ciclo ‘Totalidad e infinito’ analizando la posición del artista en la sociedad actual con la exposición Something happened. En esta ocasión invita a reflexionar sobre la intensidad del mensaje artístico y, ante su dificultad de llegar al público, se proyecta una idea: “saber es sentir”, el arte como un espacio de sentiencia, donde no se le exige al espectador una preparación artística para llegar hasta él sino que actúa como testigo de un hecho cultural que le proporciona sensaciones y sentimientos en función de su propia experiencia.