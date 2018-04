La cinquena edició de la mostra puntoDOC arriba a Sagunt

La cinquena edició de la mostra puntoDOC ja està llesta i a punt de començar després de les setmanes festives. Del 13 d’abril al 6 de maig, el Casal Jove del Port de Sagunt acull el festival que se celebrarà durant quatre caps de setmana amb els millors documentals de l’última temporada, la que ha sigut especialment rica en el gènere. Este dimarts han presentat els seus continguts el regidor de Joventut de l’Ajuntament de Sagunt, Guillermo Sampedro; el director del festival, Fran García; i el tècnic de Joventut, Miguel Ángel Martín.

Hitchcock/Truffaut, Mi vida entre las hormigas, Venus: Confesiones desnudas, Heart of Darkness, Everest: un reto sobrehumano, La hora de los deberes, Crossroads, Chavela, Tribus de la Inquisición, Amazona, Renta Básica, Kedi (Gatos de Estambul), Muchos hijos, un mono y un castillo, El pacto de Adriana y David Lynch: The art of life, són les estupendes quinze obres que omplen la programació d’enguany, un gran escombratge de l’actualitat, la creació artística, la denúncia, la reflexió i el compromís social. De nou, a través del festival, es porten a Sagunt els millors treballs nacionals i internacionals en este gènere, incloent els dos últims guanyadors del premi Goya.

Segons el regidor de Joventut “esta és l’edició més ambiciosa del festival, que cada any va agafant més prestigi i consolidant-se. Hem ampliat programació fins arribar a un mes sencer, amb quinze projeccions i oferint passades també en diumenge. Confiem que la selecció d’enguany, amb treballs de molt nivell, la majoria d’ells premiats al seu pas per diferents festivals, agrade al públic i este responga amb la seua presència al llarg de les quatre setmanes que dura la mostra”.

Per a esta edició, els treballs a projectar s’han dividit en cinc àrees:- alternatives al model neoliberal (com Renta Básica o La hora de los deberes); – documentals que parlen sobre drets humans (com El pacto de Adriana o Tribus de la Inquisición); – dedicats al món de la música (com Chavela o Mi vida entre hormigas); – sobre el món dels xiquets i xiquetes (com Kedi); o la secció BIO, on es posa el focus en aquells personatges mundials que, pel seu interés o peripècia vital, la seua vida es reflectix en un documental, com el de David Lynch o Alfred Hitchcock). Estos cinc blocs es completen amb el documental Everest i el clàssic Heart of darkness, sobre el rodatge de la pel·lícula Apocalipsi Now.

En el festival intervindran alguns dels autors dels treballs, com Álex Txikon, que vindrà a parlar d’Everest; José Manuel Casañ, cantant de Seguridad Social; i Paco Roca, que presentaran Crossroads. Encara queda pendent alguna confirmació més.

En paral·lel a les projeccions, s’han organitzat interessants activitats com el puntoDOCLab, que ja té obert el termini d’inscripció fins al 27 d’abril i que es planteja com un programa de suport al desenvolupament de documentals per a creadors i creadores de fins a 30 anys. Les obres seleccionades es projectaran en el marc de festival el dissabte 5 de maig. Una altra de les activitats paral·leles, ja clàssica, és el 24hores.DOC, en el qual poden participar joves creadors d’entre 15 i 35 anys amb els seus curtmetratges documentals realitzats contra el rellotge entre el 5 i el 6 de maig, quan es projecten els millors treballs en el Casal Jove. A més, durant les projeccions hi haurà servei de ludoteca.