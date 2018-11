Un festival vol redescobrir el món de les llibreries

Una llibreria no és únicament un negoci on comprar i vendre llibres, també és un espai per a compartir experiències i buscar-ne de noves. La proposta del Gremi de Llibrers de València vol posar en valor l’espai de la llibreria amb la creació de Llibreries Fest, un festival amb activitats culturals que, del 9 al 17 de novembre, transformarà les llibreries valencianes en escenaris teatrals, espais gastronòmics, sales de concerts, de dansa, de cinema i molt més.

Sentir poesia de vers lliure en valencià amb música de jazz, viure una performance de dansa, tastar un vermut mentre veus un documental o inclús participar en un showcooking envoltat de llibres són algunes de les activitats que es podran viure durant el festival. Els actes es faran dins de les llibreries amb l’objectiu principal d’obrir les portes als veïns i canviar el seu paper inicial per tal de difondre altre tipus de manifestacions culturals.

El Gremi de Llibrers de València, juntament amb la fundació FULL, ha volgut commemorar així el 16 de novembre -dia de les llibreries- i han redefinit la abans nomenada campanya ‘Llibreria, espai cultural’ per acostar-se al format “festival”. “L’any passat vam crear l’embrió, però ara es pot parlar que és la primera vegada que s’organitza un festival així a la província de València, de forma coordinada, i volem continuar sumant activitats i llibreries per als pròxims anys”, explica Ignacio Larraz, president del Gremi de Llibrers de València.

Segons Larraz, aquest any oferten activitats “molt interessants perquè van més enllà dels llibres i cobreixen les distintes manifestacions culturals: teatre, música, cinema o gastronomia”. Per exemple, en la llibreria La Rossa es reproduirà En la bretxa de la directora Claudia Reig de Barret Films, un webdocumental que reflexiona sobre les desigualtats de gènere al treball.

Taller d'Il·lustració del Llibreries Fest.

La nutricionista Laura Jorge, que presenta el seu llibre, farà un showcooking, un taller de menjar saludable on prepararà tres plats senzills. També hi ha espai per a l’humor i la desmitificació dels estereotips amb la performance de dansa de Cristina Gómez, que es converteix en el personatge Fanny de Funny. Els més menuts (o no) també podran aprendre a dibuixar monstres o espantacriatures de llegendes i rondalles valencianes de la mà de la il·lustradora Aitana Carrasco.

En adoptar el format de festival que inclou més combinacions culturals, més llibreries han volgut sumar-se i s’ha ampliat el ventall d’activitats. A més, estan adreçades a tot tipus de públic, des dels més menuts fins als més grans i totes són gratuites. “La intenció és fer que les llibreries siguen un espai cultural on la gent puga gaudir de la cultura”, explica Larraz.