Les obres de conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina arrancaran al final d’any

Un dels projectes més emblemàtics de l’actual govern d’esquerres de l’Ajuntament de València que formen Compromís, PSPV i València en Comú no estarà acabat amb vista a les pròximes eleccions municipals, si bé les obres sí que seran visibles i estaran avançades.

I és que, tal com ha comentat l’arquitecte José María Tomás, autor del projecte de conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina amb Antonio Escario, en l’entrevista concedida a eldiario.es, "el projecte ja està en tots els serveis municipals i, per tant, estan tramitant-ne ja l’aprovació. Al mateix temps estan preparant el plec per a la contractació de l’obra, per tant, és possible que després de l’estiu es puga adjudicar i començar abans de final d’any".

D’aquesta manera, tenint en compte que les obres duraran entre 12 i 14 mesos, el projecte que s’ha impulsat des de la Regidoria de Mobilitat Sostenible que dirigeix Giuseppe Grezzi estarà acabat a la fi del 2019 o al començament del 2020 amb una

inversió de 10 milions d’euros.

Sobre la planificació de les obres, ha explicat que es farà "per fases", ja que s’ha de fer "amb molta cura des de la perspectiva que els veïns es vegen afectats com menys millor".

D’aquesta manera, "es faran en tres fases principals, però sempre amb tota la cura que requereix que has d’anar reposant instal·lacions i rases, i es començarà per la reparació del pàrquing que cal executar per a canviar la ubicació de les rampes i per a dotar-lo d’endolls per a cotxes elèctrics o aparcament de bicicletes, uns canvis necessaris amb vista a la transformació general de la ciutat".

Projecció de la nova plaça de la Reina

Sobre la ubicació de les noves rampes d’accés a l’aparcament, estaran disposades "de manera lineal" entrant a la plaça a la dreta, de manera que els vehicles que entren pel carrer de la Pau podran accedir directament al pàrquing i els que isquen de l’aparcament giraran pel carrer de la Mar.

Quant a la càrrega i descàrrega, Tomás ha informat que hi haurà "una zona habilitada en aquesta plaça per a unes hores determinades que l’Ajuntament establirà d’acord amb els comerciants".

El projecte inclou també "un informe arqueològic molt important segons el qual s’han establit tres zones de prospeccions que es faran coordinadament amb les fases d’execució, per la qual cosa està previst juntament amb la supervisió general de l’obra pels arqueòlegs".

A més, implicarà l’ampliació de les voreres del carrer de la Pau des de l’encreuament amb Poeta Querol fins a la mateixa plaça, que passarà de tres carrils de circulació a dos, amb una imatge molt similar al carrer de Sant Vicent: "En principi la circulació serà lliure per la Pau i Sant Vicent, però hi haurà un avís sobre si hi ha disponibilitat de places al pàrquing, de manera que si busques aparcar i està complet el vehicle es podrà desviar per Poeta Querol".

D’altra banda, "els vehicles que isquen pel carrer de la Corretgeria, on hi ha uns quants garatges, podran circular per la plaça de la Reina cap al carrer de la Mar per un pas restringit que s’habilita".

Com es va informar durant la presentació del projecte el mes de març passat, es mantindrà tot l’arbrat existent (tret de dos exemplars de palmeres), i se sumaran 100 exemplars arboris nous de diferents espècies, la majoria de fulla caduca amb la finalitat d’afavorir l’ombra a l’estiu i la llum a l’hivern.

A més de l’arbrat, les zones d’ombra es potenciaran mitjançant tendals. També s’hi instal·larà enllumenat de baix consum (es manté la il·luminació actual a les façanes i s’habilita il·luminació central mitjançant 8 bàculs).

Es preveu disposar un sistema de polvorització d’aigua incorporat en aquests bàculs per a crear un ‘microclima’ que reduïsca la temperatura en aqueixa zona en els mesos de més calor i la previsió de l’espai necessari per a la ubicació d’un monument faller amb paviment adequat.