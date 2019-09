La verdad sobre el IRPH

Para que nadie se lleve a confusión hay que aclarar la única verdad sobre el Dictamen del Abogado del TJUE sobre el malhadado IRPH.

Lo cierto sobre esto, como suele ocurrir, es bastante simple. O más de lo que parece.

Nuestro Tribunal Supremo, sobre el IRPH había concluído, que cómo es un índice que publica el Banco de España, pues que no se puede alegar que haya oscuridad o falta de transparencia en los bancos que lo han incluído en sus préstamos hipotecarios. Así de simple había sido nuestro más Alto Tribunal en este asunto.

Así de simple y de contradictorio con su propia Doctrina anterior de que para saber si hay o no transparencia o en definitiva, si hay o no abuso en una cláusula que nos ofrece un banco en uno de sus contratos, habrá que estar a cada caso concreto: es decir, habrá que analizar si al firmar un préstamo hipotecario determinado, se explicó bien en que consiste este IRPH, y cuáles son sus riesgos concretos. Esta era pues la Doctrina del Supremo hasta que con esto del IRPH quiso sorprendentemente, cambiar y contradecirse, al decir que por su simple publicación por el Banco de España de este IRPH, pues que ya no había problema con el, que ya no había abuso...

Esta decisión del TS fue tan polémica, por variar su propia opinión anterior de que hay que ver en estos asuntos caso a caso, que incluso hubo dos magistrados del propio Supremo que expresaron un voto en contra de este extraño cambio. Y ahora, por fin, ha sido enmendada o corregida esta contradicción, por el Abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que al final viene a decir o recordar lo que siempre ha dicho el propio Supremo español: que para saber si hay abuso con esta cláusula del IRPH habrá que ver hipoteca a hipoteca, es decir saber si en cada una de ellas, al firmarlas por el afectado, se le explicó con total claridad en que consiste este IRPH y cuáles son sus riesgos. Y esto, como es fácil de imaginar no consta...pues si se hubiera explicado y esto estuviera firmado por el afectado, nadie, en su sano juicio, hubiera contratado una hipoteca con IRPH.

Por lo tanto, con esta decisión de la Justicia Europea nuestro Supremo ha sido corregido para que al final en España se pueda reclamar en cada caso, cuando no conste debidamente explicado en que consiste este IRPH; porque ya no basta que simplemente sea un índice publicado por el Banco de España. Lo que va a suponer que ahora si, y gracias a Europa, como tantas veces, los afectados van a poder recuperar lo pagado de más por tener una hipoteca con IRPH: una media de 20.000 euros de más que si hubieran tenido una hipoteca normal o referenciada al euribor.