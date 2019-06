Un edil de EUPV, elegido "por sorpresa" alcalde en Muro con votos de PP y Cs: "Me cambia la vida de repente"

El concejal de EUPV en Mur d'Alcoi (Alicante) Gabriel Tomás ha sido proclamado alcalde de la localidad "por sorpresa" con los votos de PP y Ciudadanos (Cs). "Me fui a dormir pensando que iba a ser concejal de la oposición y la sorpresa me la llevo cuando PP y Cs me votan como alcalde, no tenía ni idea", ha manifestado a Europa Press, antes de admitir que le "ha cambiado la vida de repente".

Tomás ha sido investido con siete votos: cuatro del PP, uno de Cs y los dos de su formación. Los dos ediles del PSPV-PSOE han votado en blanco y los cuatro de Compromís han votado a su candidato (Vicent Molins), ha detallado el alcalde.

El nuevo primer edil ha asegurado que desconocía la decisión de PP y Cs hasta la votación. "Me fui a dormir pensando que iba a ser concejal en la oposición, con eso he ido al pleno, la sorpresa me la llevo cuando PP y Cs me votan como alcalde. No tenía ni idea, me he levantado concejal y a mitad mañana soy alcalde", ha señalado.

El alcalde ha explicado que, en la anterior legislatura, Compromís rompió unilateralmente el pacto de gobierno. "Cinco minutos antes de comunicarlo nos llamaron por teléfono y nos lo dijeron", ha relatado.

Ante estos hechos, el viernes a las 19 horas la asamblea de la formación decidió que no podía apoyar una investidura del candidato de la coalición valenciana. Precisamente en Muro fue alcalde desde 1999 hasta 2015 el conseller de Economía Sostenible en funciones, Rafael Climent. Primero como Bloc y luego Compromís, la formación sumaba 20 años en el gobierno de la localidad alicantina.

EUPV también barajó la posibilidad de llegar a un entendimiento con el PSOE, pero ambas formaciones solo sumaban cuatro concejales y los nñumeros no llegaban. Por lo que respecta a PP y Cs, según Gabriel Tomás no era en ese momento una opción: "Por lo que nos separa ideológicamente, estamos a las antípodas de pensamiento".

En este contexto, la asamblea de EUPV decidió por unanimidad votar a su propio candidato, Gabriel Tomás. "Todo queda así, decidimos votarnos a nosotros y que pase lo que tenga que pasar, asumiendo que Compromís era, como fuerza mas votada, la que tendría el alcalde", ha indicado.

Así las cosas, en el pleno de este constitución de la corporación municipal este sábado ha llegado "la sorpresa del movimiento de Cs y PP", con los que EUPV "no había pactado ni nada", ha afirmado el alcalde.

"Ellos toman su decisión y según comentaban sobre el tema, buscaban candidato y tenían dos opciones: si votaban en blanco la Alcaldía era de Compromís y si me votaban a mí no", ha explicado Gabriel Tomás. Finalmente, los concejales de PP y Cs han votado al edil de EUPV.

Sobre la formación del Ejecutivo, Gabriel Tomás apuesta por un gobierno "de concentración" y contactará esta semana al resto de partidos para "buscar un equilibrio en la gobernabilidad y los programas de los partidos". En este gobierno "de concentración", Tomás "invita a todos", bajo la premisa de que "al final el alcalde es el eje que vertebra la diversidad del pueblo, pero deben estar todos".

El nuevo alcalde ha precisado que un gobierno de concentración es "invitar a participar a todos los partidos que están representados en el Ayuntamiento para firmar un gobierno con todos". "Otra cosa es que quieran participar o quedarse en la oposición, pero yo como alcalde los invito a todos, que vengan y que hablemos de gobernabilidad y programa, esa es mi voluntad", ha subrayado.

Con todo, el nuevo alcalde de EUPV no esconde su sorpresa por el apoyo de Cs y PP: "No me venía a la cabeza", ha reconocido, antes de explicar que "una cosa era ser concejal de la oposición" y otra alcalde. "La vida me ha cambiado de repente, no tenía pensado nada en particular y tengo que replantearme todo", ha admitido.

Por su parte, Compromís per Muro, a través de sus redes sociales, ha

señalado que "asume el lugar en el que los políticos le han puesto" pero "no el pueblo": "Estar en la oposición".

A su juicio, "no es lógico que la derecha haya votado a un candidato de EUPV. "Estamos convencidos de que el pacte de #DretaUnida estaba más que masticado y acordado. "Dicen que en política no existen las casualidades y menos las sorpresas", ha aseverado la coalición valenciana.

"La lectura que hacemos es que la pinza que han estado haciendo el PP y Esquerra Unida a lo largo de cuatro años se confirma en el pacto de este sábado. Está más que claro que la derecha quería gobernar el Ayuntamiento para poner por encima sus propios intereses y no los del pueblo. Está más que claro que Esquerra Unida quería la Alcaldía por encima de todo y todos", ha criticado Compromís. Así, ha pedido "tiempo al tiempo" y ha asegurado que hará una oposición "responsable, dinámica y sin demagogias".