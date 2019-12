El PSOE insta a Bruselas a tomar medidas contra Ryanair: "¿Cuánto más tiene que infringir el derecho laboral europeo y denigrar a sus pasajeros?"

La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero ha denunciado la discriminación que ha sufrido la pasajera valenciana Belén Hueso, que se mueve en silla de ruedas, por parte de Ryanair que no dejó volar a la joven alegando que las medidas de su silla eléctrica no cumplían con las medidas establecidas para la bodega del avión.



“Ryanair decidió que no, que su silla -que son sus brazos y sus piernas- no podía volar con ella. Y la dejó en tierra, negándose, además, a devolverle el dinero de su billete hasta que la presión social les hizo dar marcha atrás”, ha lamentado la eurodiputada en el pleno en Estrasburgo. La aerolínea accedió a devolverle el dinero cuando el caso salió publicado en prensa.

En ese sentido, Rodríguez- Piñero ha denunciado que la aerolínea de bajo coste no vele por los derechos de sus trabajadores ni los de sus usuarios. “¿Cuánto más tiene que infringir Ryanair el derecho laboral europeo y cuánto más tiene que denigrar a sus pasajeros para que esta Comisión pueda tomar medidas?”, se ha preguntado.