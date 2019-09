La portavoz de Vox en Elche denuncia a su exmarido por agredirla, pero rechaza que se trate de violencia de género

La portavoz del grupo municipal asegura: “No me considero víctima de violencia de género, sino de una agresión física; a pesar de mi insistencia de que se trataba de una agresión física puntual no podemos ir en contra de las leyes” La edil de Vox solicitó al juez una orden de alejamiento, pero le fue denegada porque el juez no consideró acreditada la situación de riesgo