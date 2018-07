“Sempre teua. La teua llengua” arriba a les platges valencianes durant l’agost

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport porta a terme la campanya “Sempre teua. La teua llengua” a les platges valencianes durant l’agost.

Segons el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano: “La llengua està present a tots els espais, fins i tot durant les vacances. Per això hem triat el nostre litoral per establir ponts amb la ciutadania amb el foment de l’ús habitual de la nostra llengua”.

Es repartiran un total de 20.000 bosses de platja des del 4 fins al 26 d’agost en diverses platges del territori valencià. El cap de setmana del 4 i el 5 d’agost, és el torn de les platges de la Malva-rosa i la Patacona de València, així com d’Alacant ciutat; l’11 i el 12 d’agost, de Moncofa i de Santa Pola; el 18 i el 19 d’agost, d’Alcossebre i de Torrevieja, i el 25 i el 26 d’agost, de les Arenes de València i de Calp.

Trenzano hi ha afegit que “l’arribada a les platges de la campanya «Sempre teua. La teua llengua» es completa amb dues avionetes que recorreran el territori de nord a sud i que vorejaran tot el nostre litoral amb frases de la campanya”.

Cal recordar que la campanya inclou també el Bus de la Llengua, que recorre les comarques valencianes amb tallers per als més menuts i per als joves i amb informació de promoció lingüística per a la ciutadania.

Tota la informació de “Sempre teua. La teua llengua” es pot trobar al web i a les xarxes socials –Twitter i Facebook– amb l’usuari: @SempreTeua.