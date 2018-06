Un bus per connectar els valencians mitjançant la llengua

El Bus de la llengua te previst recòrrer més d'un centenar de pobles de tota la Comunitat Valenciana per a promocionar l'ús social del valencià a través de cinc tallers que conjuminen l'aspecte didàctic amb el lúdic i "construir així ponts entre les diferents localitats i connectar als valencians de totes les comarques".

El passat mes de març començava a rodar el Bus de la Llengua, i ho feia visitant Castelló coincidint en les festes de la Magdalena i Valencia durant Les Falles. En total, visitarà enguany centres educatius i centres comercials de 77 municipis i en 2019 recorrerà 29 localitats més per a vincular aquesta campanya mòbil a tres elements fonamentals: l'aula, el carrer i la festa.

Els pròxims dies estarà en els Fogueres d'Alacant i a l'agost en el Misteri d'Elx. En cada municipi, aquest bus, que forma part de la campanya 'Sempre teua. La teua llengua', estarà una mitjana de dos o tres dies en funció de la població que tinga i les activitats que l'Ajuntament vullga programar aprofitant la visita.

L'autobús comptarà amb la presència de dos monitors encarregats de realitzar els tallers dissenyats per a dinamitzar les visites, tant de centres educatius com de públic en general en els quals es promou la diversitat lingüística mitjançant jocs i concursos.

Els cinc tallers són 'Una de quatre', dirigit a alumnes de l'ESO, Batxillerat i públic general, en el qual els participants concursaran per equips per a demostrar que són molt savis en temes que tenen a veure amb el nostre territori. En el concurs també per equips de 'L'alfaruleta', dirigit a totes les edats, un dau determinarà una categoria, com per exemple "menjar" o "aliment", de la qual hauran de buscar paraules que comencen per la lletra que marcarà una ruleta alfabètica, que faran girar els participants.

En el taller creatiu de 'A la moda' alumnes d'ESO, Batxillerat i universitat hauran de crear un eslògan divertit i atractiu que anime la gent a comprar en valencià, amb alguna frase que apel·le a sentiments positius.

Per la seua banda, el taller 'El conte volador' brinda als alumnes de l'ESO, Batxillerat, universitat l'oportunitat de ser escriptors. A partir de l'inici d'un conte, hauran de redactar la resta de la història, plantejament, nuc i desenllaç, i quan per equips, hagen acabat d'escriure una part, faran un avió de paper i ho llançaran a l'aire. Alhora, rebran un avió diferent, i hauran de seguir escrivint una història que ells no han començat.

L'últim d'ells, 'Paraules esteses', els estudiants de Primària i públic general hauran de retallar lletres i decorar-les per a després construir paraules que apel·len a sentiments positius.