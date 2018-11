Condemnat a dos anys i mig de presó l'exdirector de la CAM pel cobrament de 600.000 euros en dietes de la saquejada caixa d'estalvis

La secció dècima de l'Audiència d'Alacant ha condemnat a nou mesos de presó l'expresident de la CAM Modesto Crespo i a altres dos anys i mig l'exdirector de la caixa alacantina Roberto López Abad per un delicte d'apropiació indeguda en aprovar en el seu moment el consell d'administració 600.000 euros en dietes perquè les cobrara Crespo en dues quotes.

Crespo, que va admetre els fets en el judici, haurà de fer front a una multa de 9.000 euros mentre que López Abad, que es va declarar innocent, a una altra de 48.000 euros. A més, l'expresident de la CAM ha d'indemnitzar al Banc Sabadell amb 600.000 euros en concepte de responsabilitat civil.

Així mateix, es condemna a un any i mig de presó i a 210.000 euros de multa per apropiació indeguda a quatre encausats més, entre ells l'exvicepresident de la CAM Antonio Gil-Terrón, segons la resolució, donada a conéixer aquest dimarts pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que pot ser recorregut davant el Suprem.

No obstant això, la sala absol a altres 15 encausats, entre els quals es troben el també exvicepresident Armando Sala o l'empresari Jesús Navarro.

Els 19 exmembres del Consell d'Administració van ser jutjats el mes de maig passat per aprovar dietes de 600.000 euros en dues quotes per al aleshores president de l'entitat.

En el judici, que va començar el 14 de maig passat, l'expresident de la CAM Modesto Crespo es va declarar culpable dels delictes d'apropiació indeguda agreujada i administració deslleial pel cobrament de dietes de 600.000 euros en dues quotes. Per part seua, Roberto López Abad i a la resta dels encausats es van declarar innocents.

Dedicació "inexistent"

La Fiscalia sostenia que la cúpula de la CAM va cobrar de forma irregular part de les seues retribucions. En el cas de Crespo, Anticorrupció estimava que va percebre 600.000 euros en dietes de Tinser Cartera, una societat participada per la CAM, i en la qual la seua dedicació era "inexistent". A més, recorda que segons els estatuts de la desapareguda caixa -va ser comprada després del seu rescat pel Banc Sabadell pel simbòlic preu d'un euro- el lloc de president era honorífic i gratuït, més enllà de les despeses de dietes o per desplaçament.

Segons la Fiscalia és ací on la cúpula de l'entitat idea un pla per a eludir aqueixa prohibició mitjançant la creació en 2009 d'un consell d'administració en la filial Tinser en la qual Crespo també era president per a justificar les dietes.