Esquerra Unida porta la polèmica ampliació del port de València al Parlament Europeu

"Volem traslladar al director general de Medi Ambient de la Unió Europea, Daniel Calleja, la preocupació dels veïns perquè ací es parla d’una ampliació del port sobre la base d’un estudi d’impacte ambiental de l’any 2007, tot i que la situació era molt diferent i la sensibilitat respecte al tema mediambiental era molt més tolerant respecte als atropellaments mediambientals".

Així es va pronunciar dijous l’eurodiputat d’Esquerra Unida, Manu Pineda, que va anunciar que traslladarà al responsable de Medi Ambient europeu la polèmica sorgida a compte de l’ampliació del port de València sense tramitar una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) que avalue els canvis fets sobre el projecte original i les possibles conseqüències ambientals.

Pineda va fer aquestes declaracions des de l’edifici del Rellotge del Port acompanyat de la diputada d’Esquerra Unida del País Valencià i portaveu adjunta d’Unides Podem en les Corts, Estefania Blanes, i de la coordinadora d’Esquerra Unida a València, Rosa Albert. A l’acte també va assistir la presidenta de la Federació de Veïns i Veïnes, María José Broseta, així com representants de la Comissió Ciutat-Port.

L’eurodiputat va insistir que “no es pot dur a terme l’ampliació d’un port sobre la base d’una documentació tan antiga” i va considerar que la infraestructura tindrà “conseqüències greus en el medi ambient i cap benefici en l’economia local, amb la qual cosa, no s’entén quin pot ser l’interés de tirar avant aquest projecte”.

Per part seua, la portaveu adjunta d’Unides Podem en les Corts, Estefania Blanes, va explicar que és una necessitat traslladar “a les autoritats europees el que ja està portant-se a les autoritats autonòmiques i estatals”.

Segons Blanes, “l’ampliació no comporta un rendiment social i econòmic per a la ciutat de València i la DIA que va obtindre l’any 2007 és caduca, perquè es va dur avant en uns altres temps, sobretot perquè el Govern valencià ha declarat l’emergència climàtica i això cal tindre-ho molt en compte”.

La diputada valenciana va afirmar que “tant l’ampliació com l’accés nord requereixen una DIA conjunta i global i això és el que també s’ha dut al Parlament Europeu, així com la falta d’accés a la informació per part dels veïns i veïnes que han volgut al·legar-hi”.

Els veïns rebutgen el projecte

La presidenta de la Federació de Veïns i Veïnes de València, María José Broseta, es va manifestar també en contra de l’ampliació del port de València, així com de l’accés nord que preveu el projecte.

Broseta ha recordat que l’entitat ja va al·legar contra aquesta actuació, que preveu duplicar la capacitat d’emmagatzemar i moure contenidors del recinte portuari, la qual cosa, al seu torn, suposarà un increment important dels trànsits, tant marítims com terrestres, amb l’augment de contaminació ambiental que comportarà per als poblats marítims i per a les platges del sud.

“València, i en concret barris com Natzaret i la Punta, ja han fet massa concessions al Port en actuacions com l’ampliació sud que va suposar la pèrdua de la platja de Natzaret o la ZAL, que va implicar l’expulsió per la força de molts veïns i veïnes dels seus habitatges; ja és hora que el Port comence també a renunciar a grans projectes, que en cap cas milloraran la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’aquests barris”, va afirmar Broseta.

La dirigent veïnal va assegurar que, en qualsevol cas, la Federació considera irrenunciable la tramitació d’una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) que avalue el projecte en conjunt, incloent-hi l’afecció de la terminal de creuers i de l’accés nord.