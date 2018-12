À Punt registra en sis mesos dos milions de reproduccions de continguts en xarxes socials i 2,9 milions en la web

À Punt Mèdia va nàixer com una cadena de nova generació, molt enfocada als consums per internet. Des del juny passat, quan va iniciar les seues emissions de televisió, ha vist reproduïts dos milions dels seus continguts audiovisuals a través de les xarxes socials i 2,9 milions a través del seu web. La directora general de la radiotelevisió autonòmica, Empar Marco, ha posat les dades com a exemple de l'orientació en la qual el nou mitjà vol aprofundir.

El consum creixent de televisió a través d'internet no impedeix que À Punt també tracte d'obrir-se espai en l'audiència convencional, que registra a través de l'empresa Kantar. En aqueix mesurament, À Punt està en una mitjana de prop del 1,5%, amb un especial protagonisme dels informatius, que se situen entre el 3% i el 4% amb pics en alguns moments del 8%.

Marco ha fet referència també a l'audiència d'À Punt Ràdio, que arriba als 33.000 oïdors de dilluns a divendres i a 88.000 els caps de setmana. Just ara es compleix un any que van començar les emissions radiofòniques de la cadena.

Segons Marco, el perfil de l'audiència d'À Punt, amb un públic majoritari de 25 a 44 anys, és més jove que el de les altres radiotelevisions autonòmiques, la qual cosa abunda en l'aposta pels nous comportaments dels teleespectadors. Aquesta circumstància es fa singularment evident en la programació infantil, majoritàriament difosa a través de la web i les xarxes. "S'ha d'apostar molt per l'usuari del futur", ha indicat.

Els problemes de cobertura de la xarxa de repetidors de la Generalitat Valenciana, que À Punt reclama que es renove, no han impedit que des d'el mes de juliol passat la sintonització de la televisió autonòmica haja passat del 58,9% al 67,8%, mentre la taxa de fidelitat ha passat del 69,2% al 75,7%.

Pel que fa a la publicitat, À Punt ha ingressat en els primers sis mesos 784.000 euros de procedència privada, una xifra que hauria superat el milió d'euros si s'haguera cobrat la publicitat institucional que, en virtut del contracte-programa, s'ofereix gratuïtament com un servei públic.

La posada en funcionament d'À Punt ha revitalitzat la indústria audiovisual valenciana, de manera que unes 60 empreses treballen actualment amb la televisió autonòmica. És un xifra major que en la majoria de canals autonòmics, ha destacat Empar Marco, que ha advocat per que les productores valencianes busquen fórmules per a agrupar-se i treballar també per a altres cadenes. Segons la directora general, a mitjà termini, À Punt ha de ser "una llançadora" d'aqueixes empreses.