Quarta imputació per a Francisco Camps, ara per les contractacions a la Gürtel per al pavelló de Fitur

El jutge del cas Gürtel, José de la Mata, ha imputat l'expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en la peça de la causa que investiga contractacions de la Generalitat amb societats vinculades al grup del qual era capitost Francisco Correa.

El jutge l'imputa a petició de la Fiscalia en la peça número 5 de la causa, concretament per un contracte de la fira turística Fitur en 2009 adjudicat a l'empresa Orange Market, relacionada amb la trama mafiosa, encara que no concreta en l'acte encara la data en què li citarà com investigat. De fet, el motiu de la imputació sense data s'ha realitzat a petició del ministeri públic per a evitar la seua prescripció, datada el pròxim 31 de desembre.

La reobertura de la investigació de la peça 5 es va fer després que Ricardo Costa assegurara en el judici del finançament il·legal del PP que va ser Camps qui va decidir contractar l'empresa d'Álvaro Pérez per a organitzar els actes de campanya de les eleccions autonòmiques i municipals de 2007 i les generals de 2008.

El líder de Gürtel, Francisco Correa, va dir en aqueix mateix judici que els contractes van ser ordenats per alts càrrecs del PP valencià, mentre que Álvaro Pérez, el responsable de les empreses de la trama a la Comunitat Valenciana, també va esmentar el nom de Camps.

Per al tribunal que va ordenar la reobertura de les investigacions, d'aquesta confessió "es podria desprendre que la contractació directa d'Orange Market per l'Administració valenciana era per decisió de les primeres autoritats i la realització i muntatge de l'estand de grans esdeveniments de la Comunitat Valenciana en Fitur 2009 podria ser una forma de retribuir a aqueixa societat per treballs realitzats realment per al PP a la Comunitat Valenciana".

El jutge De la Mata ha assumit aquesta argumentació i ha citat com imputats, a més de Camps, Francisco Correa, Álvaro Perez "El Bigotes", Pablo Crespo -número dos de la trama- i ala directora general de Promoció Institucional del Govern de Camps, Dora Ibars. També cita com a testimonis Ricardo Costa i altres persones vinculades al cas.

L'expresident de la Generalitat està imputat en dues causes relacionades amb la Fórmula 1 i en una altra per les contractacions derivades de la visita del Papa. La Fiscalia havia demanat la seua imputació en Gürtel per finançament il·legal del PP arran de la confessió del que va ser el seu número dos en el PP valencià, Ricardo Costa. L'exsecretari general del PP valencià va assegurar davant el jutge que els pagaments en diner negre al PP es van realitzar a canvi de contractes públics a Orange Market, la filial de Gürtel a València que dirigia un altre dels sospitosos habituals, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Precisament, Pérez també va assenyalar Camps durant el judici.

Aquesta és la quarta imputació de Camps, qui està també investigat pels contractes amb motiu de la visita del Papa i per dos assumptes relacionats amb la Fórmula 1 entre 2008 i 2012: en l'anomenat 'cas Valmor', i la referida als contractes de la fundació que va organitzar la visita del Papa a València en 2006.

El cas Valmor està dividit en quatre peces i Camps està investigat en dues d'elles: en la primera, referida a l'organització dels grans premis i que investiga el Jutjat d'Instrucció 2 de València, i en l'última, sobre el disseny i la construcció amb sobrecostos del circuit, que investiga Instrucció 17.

En la primera peça, Camps ha quedat com a únic investigat en la causa, després que el mes de juny passat s'acordara l'arxiu de les actuacions respecte als altres imputats, com l'exconsellera Lola Johnson i l'empresari Jorge Martínez 'Aspar', en la qual el fiscal ha reclamat que es decrete l'obertura del procediment abreujat.

En la quarta peça del cas Valmor figuren 28 imputats, entre ells Camps, i s'investiguen les adjudicacions entre 2007 i 2008 de l'entitat pública de la Generalitat GTP per al disseny i construcció del circuit, perquè se sospita que les empreses adjudicatàries sabien per endavant que l'anaven a ser i que van poder subornar membres del PP per a aconseguir-lo i aplicar sobrecostos.

En aquesta peça figuren també en qualitat d'investigats dos membres dels Governs de Camps, l'exvicepresident del Consell Vicente Rambla i l'exconseller Mario Flores, així com dos exsecretaris autonòmics i diversos empresaris.

Així mateix, Camps és un dels investigats pel Jutjat d'Instrucció número 5 de València en la causa sobre possibles irregularitats en els contractes de la Fundació V Trobada Mundial de la Família, que va organitzar la visita del Papa Benet XVI a València en 2006, i de fet està citat a declarar el pròxim 7 de febrer.

En aquesta causa, oberta al juliol de 2016, s'investiga prevaricació administrativa, malversació i frau a l'Administració en aqueixos contractes arran d'una denúncia de la Fiscalia Provincial de València, i estan imputats també l'expresident de les Corts Juan Cotino, que declararà el 6 de febrer, i l'exvicepresident de la Generalitat Víctor Campos, citat el mateix dia que Camps.

La quarta causa judicial a la qual Camps s'enfronta com investigat és la peça del cas Gürtel que es va obrir el mes de setembre passat en l'Audiència Nacional sobre suposades irregularitats en contractacions de la Generalitat amb societats vinculades a la trama entre 2004 i 2009, en la qual la Fiscalia havia demanat la seua imputació.