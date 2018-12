Les tres imputacions (i mitja) del “no culpable” Francisco Camps

El dimecres 25 de gener de 2012, a les 19.45 hores, Francisco Camps i el qui va ser el seu número dos, l’ara corrupte confés Ricardo Costa, eren declarats ‘no culpables’ en la causa dels ‘Vestits’ després que ho decidiren així cinc de les nou persones que componien el jurat popular. Des de llavors han passat quasi set anys i han canviat moltes coses per a l’expresident de la Generalitat, que s’enfronta a tres imputacions (i una altra petició de la Fiscalia) per diferents casos de corrupció.

Fa a penes una setmana, la Fiscalia Anticorrupció, sobre la base de les declaracions de Costa durant el judici pel finançament il·legal del PP que es va celebrar fa uns quants mesos en l’Audiència Nacional, demanava la imputació de l’exdirigent popular per presumpta prevaricació i frau per a evitar la prescripció dels delictes. L’Audiència havia decidit reobrir aquesta peça 5 un poc temps abans. L’ex-secretari general del PP valencià va assegurar davant del jutge que els pagaments en diners negres al PP es van dur a terme a canvi de contractes públics a Orange Market, la filial de Gürtel a València que dirigia Álvaro Pérez, el Bigotes. Precisament, Pérez també va assenyalar Camps durant el judici.

Si es confirmara la imputació de Camps pel cas Gürtel, seria la quarta per a l’expresident en tot just huit mesos. En concret, ja està imputat per les contractacions amb motiu de la visita del papa Benet XVI a València el 2006 durant la V Trobada Mundial de les Famílies; en el cas Valmor per les negociacions per a l’adquisició per part de la Generalitat de l’empresa que va organitzar la Fórmula 1 a València entre el 2008 i el 2012, i pels sobrecostos en la construcció del circuit urbà per a celebrar el Gran Premi de velocitat.

Precisament, en aquesta última causa per malversació, prevaricació i falsedat, que es desenvolupa en el Jutjat d’Instrucció número 17 de València i en què s’investiguen sobrecostos de 16,5 milions en les obres del circuit, ja va testificar com a investigat l’excap del Govern valencià el mes de juny passat. Camps, imputat juntament amb altres huit persones, va respondre amb actitud desafiadora després que la jutgessa el qüestionara per la presumpta malversació: “Ja n’hi ha prou. Com s’atreveix a preguntar-me això? No he malversat diners en ma vida”.

Prèviament, Ricardo Costa havia confirmat el cobrament de comissions pel circuit de Fórmula 1; mesos després faria el mateix Álvaro Pérez, el Bigotes, que va responsabilitzar l’expresident i la seua cúpula (Juan Cotino, Vicente Rambla, Gerardo Camps i Esteban González Pons) d’haver muntat un negoci per a les seues empreses amigues.

La visita del papa

La titular del Jutjat d’Instrucció número 5 de València, que investiga les possibles irregularitats en contractacions públiques amb motiu de la celebració el 2006 de la V Trobada Mundial de les Famílies, ha citat Camps a declarar el pròxim 7 de febrer com a imputat, una causa en què també figuren com a investigats nou persones més, entre elles Juan Cotino o el bisbe auxiliar de València Esteban Escudero. S’hi investiguen delictes continuats de prevaricació, malversació i falsedat.

Cas Valmor

Al maig, l’expresident valencià declarava en el Jutjat d’Instrucció número 2 de València i assegurava davant de la jutgessa que desconeixia els contractes i les clàusules signats amb el magnat de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, i també afirmava que no el van avisar del forat econòmic que va suposar la celebració del Gran Premi –un capritx que va costar més de 300 milions d’euros públics. Al seu parer, tot respon a una conspiració per a beneficiar Catalunya en perjudici de València.

Coqueteig amb la tornada a la política

Francisco Camps, instal·lat en reiterades majories absolutes que li conferien un poder omnímode en la Comunitat Valenciana, ha coquetejat unes quantes vegades amb la tornada a la primera línia de la política. L’última fa a penes unes setmanes, quan es va oferir com a candidat del PP a l’alcaldia de València. I tot això malgrat la seua situació judicial. “Ja he guanyat unes eleccions imputat (per la causa dels Vestits)”, va recordar l’exdirigent popular el mes de setembre passat en una entrevista concedida al programa El Faro de La 8 Mediterráneo. No obstant això, des del PPCV s’han encarregat de recordar-li, cada vegada que ha ‘alçat la mà’, que el seu temps “ja ha passat”.

La gestió de Camps, que com a excap del Consell i membre del Consell Jurídic Consultiu gaudeix de privilegis com ara xofer i vehicle oficial, al capdavant de la Generalitat va destacar per la megalomania i els projectes faraònics, en la majoria dels casos, ruïnosos. En el PP, fins que va caure en desgràcia, va ser un dels barons més poderosos. Va ser un dels grans valedors de Mariano Rajoy.

Ara, el seu futur passa pels tribunals de justícia.