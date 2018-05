València estendrà l’ús de plaques solars a sis edificis municipals, entre els quals, la Tabaquera

“Aquest equip de Govern aposta per l’eficiència energètica reduint el consum d’electricitat i aposta per fer dels nostres edificis productors d’energia verda a través de plaques solars fotovoltaiques, a més de la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques a la via pública o en jardins, perquè també els ciutadans vegen que el Govern de la Nau està compromés amb el medi ambient”.

Així s’ha pronunciat el regidor de Serveis Centrals, Sergi Campillo, pel que fa a les polítiques d’energies alternatives que aplicarà l’Ajuntament de València en els pròxims mesos.

I és que el consistori ha estalviat 4,6 milions d’euros en energia entre els anys 2014 i 2017, cosa que suposa un 23,29% menys en el consum total d’electricitat gràcies a les mesures d’eficiència energètica implementades en aquest temps, tant en funcionament de serveis públics com en enllumenat públic.

No obstant això, aquestes mesures i l’estalvi consegüent augmentaran pròximament amb la connexió de plaques solars instal·lades a l’edifici municipal de la Tabaquera, al Jubioci, a l’edifici NaTúria del jardí del Túria, en l’escola infantil de Benicalap i en els centres municipals de serveis socials de Patraix i Nou Moles.

Segons ha informat Campillo, l’anterior equip de Govern del PP havia deixat instal·lades les plaques en aquests edificis, però no s’havien posat mai en funcionament: “És un objectiu d’aquesta Regidoria per a enguany connectar aquestes plaques a la xarxa i començar a produir energia elèctrica en aquests sis edificis”.

L’edil també ha recordat que, en el marc dels pressupostos participatius, s’han aprovat projectes relacionats amb les energies renovables, en concret, la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques al jardí de Ruaya que s’instal·laran “d’ací a poc”. Aquestes pèrgoles generaran electricitat per al mateix jardí i tindran connexió per a recarregar telèfons mòbils o bicicletes amb bateries recarregables.

A més, s’ha aprovat un altre projecte semblant per a executar-lo a la via pública i la instal·lació de plaques solars en cementeris.

FGV estalvia 1,3 milions d’euros l’any

D’altra banda, la instal·lació de panells solars a les cobertes dels tallers de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha permés la producció de 2.701.385 qilowatts hora (kwh) durant 2017, dels quals 1.744.189 pertanyen a les instal·lacions de Metrovalència i 957.196 a les del TRAM d’Alacant.

Aqueixes xifres equivalen a deixar d’emetre durant un any 770 tones de CO2 a l’atmosfera, 497 de l’explotació ferroviària de Metrovalència i 273 de la del TRAM d’Alacant.

L’energia solar fotovoltaica basa el funcionament a transformar l’energia del sol, inesgotable i neta, en energia elèctrica. La llum solar, quan incideix en les cèl·lules dels panells de silici, es transforma en aquesta energia.

El corrent continu generat pels mòduls, es transforma en corrent altern en l’inversor i el transformador eleva el voltatge fins al nivell de tensió de la xarxa elèctrica a què s’exporta.

FGV, d’acord amb la seua Declaració de Sostenibilitat, que fixa l’optimització dels consums energètics i el compromís d’emprar energia renovable per a disminuir les emissions contaminants a l’atmosfera, va acabar d’instal·lar al setembre del 2008 un total de 10.400 panells solars fotovoltaics a les cobertes dels tallers de l’empresa, situats a València (Machado, Tarongers i València Sud) i Alacant (el Campello), que es van connectar i van començar a produir energia el mes d’octubre.

Aquesta instal·lació es va dur a terme sobre una superfície de 18.000 metres quadrats, la qual cosa suposa la instal·lació més gran de plaques fotovoltaiques situades en cobertes industrials a la Comunitat Valenciana i una de les més grans d’Espanya de caràcter públic.