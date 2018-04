La trànsfuga Belmonte manté en suspens l’esquerra d’Alacant: el seu suport decisiu no està confirmat

La ciutat d’Alacant es gita aquest dimecres sense saber si d’ací a unes hores de l’Ajuntament eixirà elegida una alcaldessa socialista o, al contrari, tornarà el PP al poder. El PSOE, amb la candidata Eva Montesinos al capdavant, ha mantingut una sèrie de trobades durant aquest dimecres amb distintes forces per a confirmar el suport de Guanyar i Compromís i per a tractar d’aconseguir el suport de la trànsfuga Nerea Belmonte, que és indispensable perquè l’alcaldessa en funcions obtinga la vara de comandament.

No obstant això, Belmonte decidirà en l’últim moment el destí del seu vot, que al seu torn podria convertir-se en el destí del rumb que adopte Alacant per a l’any de govern municipal que queda, ja que, excepte sorpreses, ni Ciutadans ni l’altre regidor trànsfuga Fernando Sepulcre sembla que estan per la faena de tornar a donar suport a la constitució d’un govern d’esquerres com van fer el 2015.

El principal i últim escull que cal salvar era la petició de Belmonte de tornar a disposar del sou que tenia quan formava part del grup municipal de Guanyar. Per atendre aquesta petició, Guanyar ha acceptat reduir de 50 a 18 els punts que demanava que es recolliren entre els deures del nou govern. Entre aquests, finalment, com han confirmat a eldiario.es fonts de l’agrupació que lidera Miguel Ángel Pavón, s’hi recull la modificació del Reglament Orgànic del Ple (ROP) que inclou el dret de Belmonte a disposar de sou com a càrrec públic.

Tanmateix, Nerea Belmonte demanava com a condició per a cedir el seu vot als socialistes que la seua reclamació de disposar de sou fóra explícita i signada pels tres grups polítics, qüestió que no s’ha arribat a materialitzar després de l’última reunió celebrada entre la vesprada i la nit.

Amb tot, en un escenari que, atesos els últims rumbs, no era descartat per ningú, l’exedil de Podem es convertirà d’ací a unes hores en la protagonista indirecta de la sessió d’investidura. Encara que tot sembla indicar que finalment donarà el “sí, vull” al PSOE, es preveu encara una nit llarga i inquieta i un matí d’ansiolítics a la sala de plens de l’Ajuntament d’Alacant.