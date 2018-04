Quan la consulta del metge serveix per a detectar casos de violència de gènere

A l'hospital arriben les dones agredides per a rebre atenció, però en les consultes dels metges es poden detectar els casos de violència de gènere abans que esdevinguen situacions d'urgència. Un estudi del hospital valencià més gran, La Fe, i la Universitat de València, revela que en quasi dos anys es va atendre a 117 víctimes de violència de gènere, mentre en els centres de salut es van detectar només en un any 2.423 casos de maltractament.

El projecte d'investigació 'Violència de gènere i sanitat: la consulta mèdica, un espai de detecció' desenvolupat per Ana Montesinos García, de la Universitat de València, i Ángela Escribano Martínez, de l'hospital La Fe de València, s'ha desenvolupat analitzant dos àmbits íntimament interrelacionats: el sanitari i el judicial.

La incorporació i avaluació del risc dels casos qualificats com a violència de gènere en el programa SIVIO (el Sistema d'Informació per a la Detecció i Actuació enfront de la Violència de Gènere) de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana i l'anàlisi que alguns jutjats de violència sobre la dona atorguen als informes o parts mèdics, componen el material d'estudi d'aquest projecte.

Les autores apunten que "des de gener del 2015 a setembre del 2016, s'han estudiat un total de 117 casos amb diagnòstic de violència de gènere i s'han analitzat 14 morts amb procediments judicials previs. La majoria de les dones que van acudir al servei d'Urgències de la Fe van ser ateses, diagnosticades i tractades per lesions físiques".

D'altra banda, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha registrat un total de 2.423 casos positius de violència de gènere durant el passat any 2017, la qual cosa suposa el 2,58% de les dones analitzades. Aquestes dades corresponen al programa per a la detecció precoç de la violència de gènere que es duu a terme en els centres de salut valencians.

El garbellat de casos s'ha va dur a terme sobre un total de 93.959 dones, un 14% més que en 2016 (amb 82.432 dones estudiades). Gràcies a això el 2017 s'han pogut identificar 219 casos més que el 2016. Aquest programa es desenvolupa a través de l'aplicació SIVIO, sistema que permet elaborar un informe detallat sobre la situació de maltractament que viu la pacient.

Del total de casos que han donat positiu després de la seua consideració com a violència de gènere durant 2017, el 90,8% ha sigut considerat com a maltractament psicològic. D'altra banda, un 46,6% s'ha considerat maltractament físic i en el 7% dels casos positius s'ha considerat maltractament sexual, uns percentatges que es mantenen estables respecte als del 2016. Els casos de maltractament psicològic engloben també els considerats com a maltractament físic i sexual, ja que es donen ambdues condicions en un mateix cas.