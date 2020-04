El nombre d'ingressats per coronavirus als hospitals valencians es manté per primera vegada en pujar les altes

Dades esperançadores dins de la gravetat de la situació els que ha aportat aquest dimecres la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, en la seua compareixença per a actualitzar l'impacte del coronavirus en la Comunitat Valenciana.



Segons ha destacat, per primera vegada en les últimes setmanes, la xifra de persones ingressades als hospitals valencians ha deixat de créixer, mantenint-se en idèntica situació en les últimes 24 hores amb 2.189 persones. Barceló ha explicat que això es deu a l'augment de les altes, és a dir, que comença a haver-hi més altes que ingressos.



En concret, són ja 240 persones les que s'han curat i han abandonat les dependències sanitàries, 40 més en les últimes 24 hores.



Quant a la situació de les Unitats de Vigilància intensiva (UCI), hi ha actualment 365 pacients ingressats, tan sols nou més en les últimes 24 hores. L'ocupació actual és del 71% amb una disponibilitat de 228 places, si bé és cert que la consellera ha assegurat que es podria ampliar aquesta xifra si fóra necessari, sempre en zones habilitades dins dels mateixos hospitals.



Pel que fa als nous positius, s'han registrat 414 nous casos i la Comunitat Valenciana en suma ja un total 5.922. Sobre aquest tema, Barceló ha destacat que "el ritme de creixement dels últims quatre dies és mínim, estem estables també en el nombre de persones ingressades".



A més, ha afegit que "les mesures d'aïllament que s'han pres han de començar a notar-se en els pròxims dies a la baixa pel que fa a nous contagis, però hem de ser molt cauts".



En relación amb la xifra de morts, se n'han comptabilitzat 56 més en les últimes 24 hores, la qual cosa eleva el total a 339.



Pel que respecta als sanitaris contagiats, ja en són 1.001, als quals se sumen uns altres 2.308 en quarantena, la qual cosa significa que, malgrat no estar-ho, no poden acudir al lloc de treball.



La borsa oberta per a estudiants d'últim curs de medicina i infermeria i per a personal sanitari jubilat de fins a 70 anys compta ja amb 2.140 voluntaris.

Situació de les residències

La consellera ha actualitzat també la situació de les residències de majors de la Comunitat Valenciana. Fins al moment s'han detectat casos positius en 80 centres, vuit més en les últimes 24 hores (8 a la província de Castelló, 29 a la província d'Alacant, 52 a la província de València).



Fins ara s'han detectat 459 positius entre residents, 28 més que aquest dimarts, i 150 entre treballadors, 28 més en 24 hores, mentre que han mort 98 residents (17 més).



Barceló ha explicat que per sensibilitat amb diferents peticions que han rebut sobre aquest tema no desglossaran les xifres de morts per residències.



En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari les residències Santa Elena de Torrent, L’Acollida de València, la residència Savia de Requena, DomusVi d'Alcoi, DomusVi Babel (Alacant), Sant Joan Baptista de Morella i la residència Santa Gràcia de Vila-real.