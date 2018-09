Casado presumeix del "llegat" d'un PP valencià llastrat per la corrupció: "No cal arrossegar els peus ni acatxar el cap"

Tres presidents de la Generalitat, tretze consellers, tres alcaldes, dos presidents de les Corts, diputats autonòmics i provincials, alcaldes, regidors... centenars d'imputats, alguns d'ells ja jutjats i declarats culpables. Aquest és el llegat de la corrupció en el PP valencià. No obstant això, el president dels populars, Pablo Casado, defensava aquest dissabte a València que els militants del seu partit han d`"estar orgullosos" perquè el PPCV ha deixat un "llegat impecable" i és "el que més ha fet per aquesta terra". Ha destacat l`"orgull" de pertànyer al Partit Popular i ha instat als populars a "no arrossegar els peus ni acatxar el cap".

Debéis estar orgullosos de pertenecer al @ppcv, el partido que más ha hecho por esta tierra y que ha dejado un legado impecable al servicio de todos los valencianos. #AdelantePPCV pic.twitter.com/y17LPcQ17K — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 22 de septiembre de 2018

L`'herència' del PP en la Comunitat Valenciana no són només les infraestructures en carreteres o en alta velocitat a les quals s'ha referit Casado, sinó que és també un president de la Generalitat a la presó, com Eduardo Zaplana per l'operació Erial -Francisco Camps per la Fórmula 1 o les irregularitats per visita del Papa a València i José Luis Olivas per la seua gestió al capdavant de Bancaixa també han passat i encara hauran de passar pels tribunals-, i no són els únics casos.

Nombrosos càrrecs populars s'han assegut ja davant del jutge -com el número dos de Camps en el PPCV, qui va reconéixer en l'Audiència Nacional durant el judici de la branca valenciana de la Gürtel el finançament il·legal del partit a València- i encara queden causes obertes que continuaran jutjant-se en els pròxims mesos.

Així, estan pendents de judici diverses peces del cas 'Taula', com és el cas del blanqueig en el grup municipal del PP a València, el conegut com a 'barrufeig'. Per aquesta causa estan imputats tots els regidors populars en la capital valenciana menys un. També està pendent de processament dins d'aquest mateix cas la peça dels 'zombies', treballadors contractats per la Diputació de València del ex-totpoderós Alfonso Rus que cobraven a través d'empreses públiques com Imelsa o Ciegsa sense acudir a treballar.

També estan a l'espera de judici algunes peces del Cas Cooperació, pel qual ja va ser condemnat l'exconseller Rafael Blasco; la causa per la trama del foc, en la qual va ser detingut l'exconseller de Governació Serafín Castellano; la visita del Papa, en la qual a més de Camps també està imputat l'exconseller i expresident de les Corts Juan Cotino; o les dos peces relacionades amb la Fórmula 1, la referida a l'empresa que gestionava el Gran Premi, Valmor, i la relacionada amb la construcció del circuit urbà.