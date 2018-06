L’eixida de Montón obri la porta a l’“operació Orengo” per a acostar Ribera Salud a la Generalitat

El fitxatge de Carmen Montón per al Ministeri de Sanitat del Govern de Pedro Sánchez després d’haver assolit una fita per a l’esquerra com la recuperació per al sistema públic del primer hospital privatitzat d’Espanya ha estat celebrada en la majoria de la patronal valenciana, que ha vist la ja exconsellera de Sanitat com una amenaça al negoci de les empreses de salut privada. Però no solament per ells.

En una part del PSPV, la menys donada i històricament temorosa de les friccions amb els empresaris, l’eixida de Montón ha significat un respir i, a falta de saber la nova inquilina de Sanitat, la possibilitat d’un viratge en la política del Govern valencià pel que fa a la reversió dels hospitals privatitzats.

La nova línia a seguir té la intenció de continuar amb el final de les concessions privatitzades en els hospitals de la Marina, Manises, Torrevella i Elx com marca l’Acord del Botànic, però amb un matís molt important. Quasi fonamental. A l’entorn del president de la Generalitat, Ximo Puig, han vist amb moltes reserves l’enfrontament obert entre el Govern valencià i Ribera Salud, l’empresa que té la majoria dels hospitals privatitzats i que tenia el 100% de l’Hospital de la Ribera. De fet, no volen que una situació així es torne a repetir.

Per això, la postura que guanya enters en l’actualitat i que ja es va intentar imposar a Montón és seguir amb el final de les privatitzacions, però no anant cap a una gestió pública cent per cent, sinó afavorint la constitució d’empreses mixtes al 50% entre la Generalitat i les concessionàries sanitàries. Seria a imatge i semblança d’empreses d’aigua com Egevasa, on la Diputació de València controla el 51% i Aigües de València el 49%. És la col·laboració publicoprivada tan predicada per la patronal, que defensen aferrissadament al Palau .

El principal valedor d’aquesta estratègia és l’exsecretari general del PSPV i assessor del president Ximo Puig, Joan Ignasi Pla. I no hi ha pocs partidaris d’aquesta visió en el Consell, com la secretària autonòmica d’Hisenda, María José Mira, o l’entorn del mateix president de la Generalitat. Consideren que l’actitud bel·ligerant de la Conselleria de Sanitat de Montón amb Ribera Salud –propietat del Banco Sabadell i Centene i dirigida per un empresari pota negra PP com Alberto de Rosa– és contraproduent per a la imatge de transversalitat i estabilitat que vol donar el Consell.

L’escollit per a consolidar aquest gir estratègic ha estat l’assessor del president Puig, José Manuel Orengo, exalcalde de Gandia i “llanterner” del PSPV des de fa dues dècades. Orengo ja va formar part de les tibants reunions entre les conselleries de Sanitat i Hisenda amb Ribera Salud dels mesos anteriors a la reversió de l’1 d’abril passat. Ell era ulls i orelles del Palau en la taula de negociació en què l’Administració i l’empresa que dirigeix Alberto de Rosa es jugaven uns quants centenars de milions d’euros.

Aquestes reunions van evidenciar l’enfrontament de dues sensibilitats dins del Consell. Els partidaris de la mà dura contra Ribera Salud, una empresa que no ha escatimat recursos a atacar el Govern valencià criticant la reversió, i els defensors de ser més laxos i obrir la mà a una empresa els accionistes de la qual són el Banco Sabadell i la multinacional Centene, un inversor dels EUA. De fet, aquesta visió pretén facilitar la vida a Ribera Salud i fins i tot arribar a possibles enteses per a muntar empreses mixtes.

L’Hospital de la Marina podria ser el primer experiment. La previsible eixida de DKV d’aquesta concessionària permetria l’entrada de la Generalitat en l’accionariat. Ribera Salut mantindria el 35% de la propietat i l’Administració autonòmica entraria amb el 65% que compraria a l’asseguradora alemanya. El negoci continuaria rodant per a l’empresa valenciana Ribera Salud, molt amenaçada per la fi de les concessions valencianes, perquè, entre altres situacions, no ha estat capaç d’obrir-se mercat fora de la Comunitat Valenciana més enllà de contractes menuts a Eslovàquia o al Perú.

José Manuel Orengo ha portat la veu cantant en aquesta nova estratègia i, segons expliquen fonts coneixedores de les negociacions, ha plantejat possibles solucions legals al nou paradigma que arriba.

Una altra de les possibles jugades que podria plantejar Ribera Salud davant la nova situació és l’adquisició de la concessionària de l’Hospital de Manises, actualment en mans de Sanitas. No li queda una altra opció que recuperar negoci a l’empresa que dirigeix Alberto de Rosa, atés que, a més, el 2019 abandonarà el vaixell el Banco Sabadell. Només el final de la concessió d’Alzira va costar a Ribera Salud uns 200 milions d’euros en negocis.