Ximo Puig proposa una conferència de presidents autonòmics per a abordar mesures conjuntes contra el canvi climàtic

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assistit aquest dimecres a la reunió que ha celebrat el Comité Europeu de les Regions en la Cimera del Clima com a president de la delegació espanyola i ha destacat el paper fonamental de les regions i el seu àmbit de presa de decisions enfront del canvi climàtic. Per això, ha avançat que quan es formalitze el nou Govern sol·licitarà la convocatòria d'una Conferència de Presidents per a abordar la participació de les comunitats autònomes enfront del canvi climàtic, a més d'altres qüestions com el model de finançament.

Puig ha anunciat que al final de la legislatura el 100% de l'energia que consumisquen els edificis de la Generalitat serà renovable: "Aqueixa factura de quasi 50 milions d'euros que gasta l'Administració en el funcionament de la pròpia Administració, dels col·legis, dels hospitals i de la resta de serveis siguen oferits a través d'una energia verda".

El cap del Consell ha subratllat la importància del Green Deal presentat aquest dimecres per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el vicepresident executiu, Frans Timmermans, del qual ha assenyalat la necessitat que es destinen els recursos necessaris per a aconseguir una transició ecològica justa. "Volem que aquesta iniciativa es trasllade a l'àmbit local i regional", ha dit Puig, per a qui sense aqueixa participació "serà impossible traslladar aqueixa transició ecològica que hem de fer, en la qual ha d'haver-hi justícia social, per la qual cosa és fonamental la cohesió".